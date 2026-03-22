ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира элитного подразделения Хезболлы

Израильские военные заявляют, что во время удара на юге Ливана был убит командир подразделения "Радван" в составе "Хезболлы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

По данным ЦАХАЛ, Абу Халил Барджи был убит вместе с двумя другими членами "Хезболлы" во время авиаудара в районе Мадждал-Селем.

Также военные Израиля добавили, что нанесли еще несколько ударов по объектам, которые они назвали инфраструктурой "Хезболлы", в нескольких районах южного Ливана.

В то же время ни в "Хезболле", ни СМИ Ближнего Востока это не комментировали.

Израиль значительно усилил свое военное присутствие на границе с Ливаном, более чем вдвое увеличив количество войск с начала марта.