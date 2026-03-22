$43.9650.50
ukenru
13:24 • 14037 просмотра
09:01 • 30580 просмотра
22 марта, 02:48 • 36312 просмотра
21 марта, 12:15 • 51951 просмотра
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 67371 просмотра
21 марта, 00:55 • 62750 просмотра
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 76480 просмотра
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 107806 просмотра
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 50142 просмотра
20 марта, 13:46 • 46525 просмотра
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+12°
3.6м/с
39%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Радослав Сикорский
Марин Ле Пен
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Донецкая область
Израиль
Реклама
УНН Lite
Актуальное
Техника
Социальная сеть
ЗРК Бук
Ракетная система С-400
Дипломатка

ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира элитного подразделения Хезболлы

Киев • УНН

 • 2514 просмотра

Израильские военные убили командира подразделения Радван Абу Халила Барджи в районе Мадждал-Селем. Также ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру группировки.

Израильские военные заявляют, что во время удара на юге Ливана был убит командир подразделения "Радван" в составе "Хезболлы". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Детали

По данным ЦАХАЛ, Абу Халил Барджи был убит вместе с двумя другими членами "Хезболлы" во время авиаудара в районе Мадждал-Селем.

Также военные Израиля добавили, что нанесли еще несколько ударов по объектам, которые они назвали инфраструктурой "Хезболлы", в нескольких районах южного Ливана.

В то же время ни в "Хезболле", ни СМИ Ближнего Востока это не комментировали.

Напомним

Израиль значительно усилил свое военное присутствие на границе с Ливаном, более чем вдвое увеличив количество войск с начала марта.

Евгений Устименко

Новости Мира
Мобилизация
Столкновения
Израиль
Армия обороны Израиля
Ливан