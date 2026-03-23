Израиль готовит расширенный план наступления против Хезболлы в Ливане

Израиль одобрил планы расширения наземных и воздушных операций против группировки "Хезболла" на территории Ливана. Военное командование заявило, что речь идет о длительной кампании после недавних ракетных обстрелов Израиля. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Армия сообщила, что начальник Генштаба утвердил "продвижение целевых наземных операций и ударов". Параллельно Израиль наносит удары по инфраструктуре, в частности мостам через реку Литани.

Опасения масштабного вторжения

В Ливане растут опасения, что эти действия могут быть подготовкой к широкомасштабному вторжению. За последние недели в результате ударов погибли более тысячи человек, еще более миллиона стали вынужденными переселенцами.

Президент Ливана Джозеф Аун заявил: "Это прелюдия к наземному вторжению" и назвал действия Израиля "политикой коллективного наказания гражданского населения".

Цель операции и риск эскалации

Израиль заявляет, что его цель – защита приграничных регионов от атак "Хезболлы". В то же время израильский министр обороны приказал уничтожать объекты и позиции, которые могут использоваться для переброски сил.

Ситуация быстро обостряется и может привести к новому этапу конфликта между сторонами с риском масштабной региональной войны.

