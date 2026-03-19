Израиль удвоил группировку войск в борьбе с "Хезболлой" в Ливане

Киев • УНН

 • 788 просмотра

Армия Израиля вдвое увеличила численность войск на ливанской границе. Военные проводят обыски в домах на юге Ливана для поиска оружия противника.

Фото: Reuters

Израиль значительно усилил свое военное присутствие на границе с Ливаном, более чем вдвое увеличив количество войск с начала марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на израильских военных, пишет УНН.

Детали

Одновременно израильские силы проводят обыски домов в южных районах Ливана, откуда ранее было приказано эвакуировать гражданское население.

По данным военных, операции направлены на выявление инфраструктуры и вооружения группировки "Хезболла". В то же время израильская артиллерия продолжает обстрелы приграничных территорий, а авиация наносит удары по целям в Ливане.

В регионе наблюдается дым от обстрелов, что свидетельствует об интенсивности боевых действий.

Эскалация конфликта на севере

Усиление группировки войск происходит на фоне расширения войны Израиля против поддерживаемой Ираном группировки "Хезболла". Конфликт уже вышел за пределы локальных столкновений и сопровождается активными боевыми действиями на юге Ливана.

Аналитики не исключают дальнейшего расширения наземной операции в регионе.

Степан Гафтко

