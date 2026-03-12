ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения Хезболлы в Ливане

Армия обороны Израиля ликвидировала командира подразделения "Силы Радвана" группировки Хезболлы на юге Ливана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦАХАЛ.

Детали

По данным израильской армии, на данный момент ликвидировано более 100 террористов и демонтировано более 60 командно-контрольных центров "Сил Радвана".

Подразделение "Силы Радван", которое отвечает за рейды "Хезболлы" и служит центральным инструментом нападения и пропаганды для организации, было основной целью усилий ЦАХАЛ, направленных на дальнейшее ослабление террористической организации "Хезболла" - говорится в сообщении.

Напомним

Израильская армия атаковала иранский комплекс для разработки взрывчатки в рамках проекта АМАД.