ЦАХАЛ ликвидировал командира подразделения Хезболлы в Ливане
Киев • УНН
Израильская армия уничтожила командира спецподразделения и более 100 террористов в Ливане. Демонтировано 60 командных центров для ослабления вражеских сил.
Армия обороны Израиля ликвидировала командира подразделения "Силы Радвана" группировки Хезболлы на юге Ливана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦАХАЛ.
Детали
По данным израильской армии, на данный момент ликвидировано более 100 террористов и демонтировано более 60 командно-контрольных центров "Сил Радвана".
Подразделение "Силы Радван", которое отвечает за рейды "Хезболлы" и служит центральным инструментом нападения и пропаганды для организации, было основной целью усилий ЦАХАЛ, направленных на дальнейшее ослабление террористической организации "Хезболла"
Напомним
Израильская армия атаковала иранский комплекс для разработки взрывчатки в рамках проекта АМАД.