ЦАХАЛ ліквідував командира підрозділу Хезболли в Лівані

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира підрозділу "Сили Радвана" угруповання Хезболли на півдні Лівану. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦАХАЛ.

Деталі

За даними ізраїльської армії, наразі ліквідовано понад 100 терористів і демонтовано понад 60 командно-контрольних центрів "Сил Радвана".

Підрозділ "Сили Радван", який відповідає за рейди "Хезболли" і служить центральним інструментом нападу та пропаганди для організації, був основною ціллю зусиль ІДФ, спрямованих на подальше ослаблення терористичної організації "Хезболла" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Ізраїльська армія атакувала іранський комплекс для розробки вибухівки в межах проекту АМАД.