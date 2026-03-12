$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
11:13 • 5780 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
09:02 • 15306 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
07:14 • 25655 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 36587 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
11 березня, 15:03 • 53366 перегляди
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальнеPhoto
11 березня, 14:45 • 52161 перегляди
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Ексклюзив
11 березня, 13:06 • 41903 перегляди
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
Ексклюзив
11 березня, 12:47 • 44868 перегляди
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
11 березня, 09:10 • 37665 перегляди
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язненняPhotoVideo
11 березня, 08:06 • 39997 перегляди
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
ЦАХАЛ ліквідував командира підрозділу Хезболли в Лівані

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Ізраїльська армія знищила командира спецпідрозділу та понад 100 терористів у Лівані. Демонтовано 60 командних центрів для послаблення ворожих сил.

ЦАХАЛ ліквідував командира підрозділу Хезболли в Лівані

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала командира підрозділу "Сили Радвана" угруповання Хезболли на півдні Лівану. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦАХАЛ.

Деталі

За даними ізраїльської армії, наразі ліквідовано понад 100 терористів і демонтовано понад 60 командно-контрольних центрів "Сил Радвана".

Підрозділ "Сили Радван", який відповідає за рейди "Хезболли" і служить центральним інструментом нападу та пропаганди для організації, був основною ціллю зусиль ІДФ, спрямованих на подальше ослаблення терористичної організації "Хезболла"

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Ізраїльська армія атакувала іранський комплекс для розробки вибухівки в межах проекту АМАД.

Євген Устименко

Світ
Ядерна зброя
Сутички
Ізраїль
Армія оборони Ізраїлю
Ліван
Іран