Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде

Папа Римский Лев провел короткую частную встречу с пуэрториканским певцом Bad Bunny на мадридском стадионе "Бернабеу" (Bernabeu) в понедельник вечером, на фоне того, как оба находились в туре по Испании, сообщил Ватикан во вторник, добавив, что не ожидает публикации каких-либо фотографий со встречи, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно заявлению Ватикана, Папа встретился с реггетон-звездой, чей альбом "Debí Tirar Más Fotos" ("Я должен был сделать больше фотографий") получил награду "Альбом года" на нынешней церемонии "Грэмми", с семьей и другими людьми. Он кратко поприветствовал их, прежде чем покинуть стадион, добавляется там.

Лев, вызвавший гнев президента США Дональда Трампа в начале этого года после критики войны с Ираном, находится в недельном туре по Испании, где он предупреждал, что эскалация конфликтов подтолкнула мир к "глубокому кризису".

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По стечению обстоятельств, пишет издание, "вызывать гнев Трампа — это то, что объединяет Папу Римского и Bad Bunny", чье настоящее имя — Бенито Антонио Мартинес Окасио.

Певец откровенно критиковал жесткую антииммиграционную политику Трампа и поддерживал бывшего вице-президента Камалу Харрис на президентских выборах 2024 года.

Bad Bunny стал хедлайнером шоу в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе — Супербоула — в феврале, привнеся испанский язык и ритмы реггетона в ежегодное футбольное зрелище США. Трамп назвал шоу "абсолютно ужасным" и "оскорблением величия Америки".

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