8 февраля, 19:59
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"

Киев • УНН

 2882 просмотра

Bad Bunny выступил на Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, принеся реггетон на одну из крупнейших сцен. Дональд Трамп раскритиковал выступление, назвав его "пощечиной нашей стране".

Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"

Всемирно известная суперзвезда Bad Bunny выступил на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния, США, в качестве хедлайнера шоу в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе Супербоула Apple Music Super Bowl LX Halftime Show в воскресенье, 8 февраля. Президент США Дональд Трамп выступил с критикой и назвал шоу Bad Bunny "пощечиной нашей стране", пишет УНН.

Детали

Как отмечает Mashable, это выступление стало важным культурным событием для Супербоула, на фоне того, как Bad Bunny принес реггетон и латиноамериканский трэп на одну из крупнейших сцен в мире развлечений, представив сет в перерыве, "который сочетал мировое доминирование поп-музыки с неповторимым латиноамериканским колоритом".

Социальные сети, как отмечается, отреагировали соответствующим образом.

"Bad Bunny начал с, возможно, лучшего сета за всю историю шоу в перерыве", отмечает Mashable. Он начал шоу с песни Tití Me Preguntó, а затем перешел к Yo Perrero Sola.

Как и было объявлено в тот же день, Lady Gaga неожиданно появилась на сцене, исполнив сальса-версию своего дуэта "Die With a Smile" - примечательно, что без Бруно Марса.

Также было объявлено о появлении Рики Мартина, и это, как отмечается, также не разочаровало.

В завершение шоу пуэрториканский артист разместил билборд с надписью "Единственное, что сильнее ненависти, - это любовь". За ним были развешаны флаги Латинской Америки.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление Bad Bunny в перерыве Супербоула, "и, что неудивительно, президенту оно не понравилось", отмечает Deadline.

Трамп написал на Truth Social: "Шоу в перерыве Супербоула абсолютно ужасное, одно из худших за всю историю! Оно не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наших стандартов успеха, креативности или совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят со всех сторон США и всего мира. Это "шоу" - это просто "пощечина по лицу" нашей стране, которая ежедневно устанавливает новые стандарты и рекорды, включая лучший фондовый рынок и пенсионные льготы 401(k) в истории! В этом беспорядке Halftime Show нет ничего вдохновляющего и смотреть, оно получит отличные отзывы от фейковых новостных СМИ, потому что они не имеют представления о том, что происходит в реальном мире. И, кстати, НФЛ должна немедленно заменить свое бессмысленное новое правило начального удара. Сделаем Америку великой снова".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам на прошлой неделе, что Трамп "предпочел бы выступление Кида Рока, чем Bad Bunny", имея в виду альтернативное предложение от Turning Point USA.

В конце своего выступления Bad Bunny произнес "Боже, благослови Америку", исполнив на испанском языке несколько своих самых больших хитов и отдав дань уважения Пуэрто-Рико, которая является частью Соединенных Штатов. Хотя некоторые могут истолковать это как вызов иммиграции, пуэрториканцы являются гражданами США с 1917 года, хотя они не могут голосовать на президентских выборах и не имеют права голоса в Конгрессе, отмечает Deadline.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом написал в X: "Америка, прекрасна. Спасибо, Bad Bunny".

Grammy2026: Bad Bunny и новые звезды музыки получили главные награды02.02.26, 21:52 • 4737 просмотров

Юлия Шрамко

