Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"

Всемирно известная суперзвезда Bad Bunny выступил на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния, США, в качестве хедлайнера шоу в перерыве финальной игры сезона в профессиональном американском футболе Супербоула Apple Music Super Bowl LX Halftime Show в воскресенье, 8 февраля. Президент США Дональд Трамп выступил с критикой и назвал шоу Bad Bunny "пощечиной нашей стране", пишет УНН.

Детали

Как отмечает Mashable, это выступление стало важным культурным событием для Супербоула, на фоне того, как Bad Bunny принес реггетон и латиноамериканский трэп на одну из крупнейших сцен в мире развлечений, представив сет в перерыве, "который сочетал мировое доминирование поп-музыки с неповторимым латиноамериканским колоритом".

Социальные сети, как отмечается, отреагировали соответствующим образом.

"Bad Bunny начал с, возможно, лучшего сета за всю историю шоу в перерыве", отмечает Mashable. Он начал шоу с песни Tití Me Preguntó, а затем перешел к Yo Perrero Sola.

Как и было объявлено в тот же день, Lady Gaga неожиданно появилась на сцене, исполнив сальса-версию своего дуэта "Die With a Smile" - примечательно, что без Бруно Марса.

Также было объявлено о появлении Рики Мартина, и это, как отмечается, также не разочаровало.

В завершение шоу пуэрториканский артист разместил билборд с надписью "Единственное, что сильнее ненависти, - это любовь". За ним были развешаны флаги Латинской Америки.

Президент США Дональд Трамп отреагировал на выступление Bad Bunny в перерыве Супербоула, "и, что неудивительно, президенту оно не понравилось", отмечает Deadline.

Трамп написал на Truth Social: "Шоу в перерыве Супербоула абсолютно ужасное, одно из худших за всю историю! Оно не имеет смысла, является оскорблением величия Америки и не отражает наших стандартов успеха, креативности или совершенства. Никто не понимает ни слова из того, что говорит этот парень, а танцы отвратительны, особенно для маленьких детей, которые смотрят со всех сторон США и всего мира. Это "шоу" - это просто "пощечина по лицу" нашей стране, которая ежедневно устанавливает новые стандарты и рекорды, включая лучший фондовый рынок и пенсионные льготы 401(k) в истории! В этом беспорядке Halftime Show нет ничего вдохновляющего и смотреть, оно получит отличные отзывы от фейковых новостных СМИ, потому что они не имеют представления о том, что происходит в реальном мире. И, кстати, НФЛ должна немедленно заменить свое бессмысленное новое правило начального удара. Сделаем Америку великой снова".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила журналистам на прошлой неделе, что Трамп "предпочел бы выступление Кида Рока, чем Bad Bunny", имея в виду альтернативное предложение от Turning Point USA.

В конце своего выступления Bad Bunny произнес "Боже, благослови Америку", исполнив на испанском языке несколько своих самых больших хитов и отдав дань уважения Пуэрто-Рико, которая является частью Соединенных Штатов. Хотя некоторые могут истолковать это как вызов иммиграции, пуэрториканцы являются гражданами США с 1917 года, хотя они не могут голосовать на президентских выборах и не имеют права голоса в Конгрессе, отмечает Deadline.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом написал в X: "Америка, прекрасна. Спасибо, Bad Bunny".

