8 лютого, 19:59 • 12514 перегляди
Тернувате - наше: українськи військові зачистили від окупантів село на Запорізькому напрямкуVideo
8 лютого, 17:37 • 28016 перегляди
У Києві сьогодні очікується запуск додаткових 9 МВт потужності - Шмигаль
8 лютого, 16:39 • 31274 перегляди
На Полтавщині стався землетрус магнітудою 3,0
Ексклюзив
8 лютого, 13:58 • 31219 перегляди
На порозі коридору затемнень: астропрогноз на 9-15 лютого
8 лютого, 12:29 • 31349 перегляди
Стрічка "2000 метрів до Андріївки" отримала нагороду Гільдії режисерів Америки
Ексклюзив
8 лютого, 10:00 • 24696 перегляди
Пожежа та штрафи: чим може обернутися заряджання електрокарів від домашньої розетки
8 лютого, 08:45 • 16784 перегляди
В окремих регіонах зменшено обсяг аварійних відключень - Укренерго
8 лютого, 08:35 • 12940 перегляди
Зеленський підписав укази про нові санкції проти виробників ракет і фінансового сектору рф
7 лютого, 20:45 • 25134 перегляди
Переможець Нацвідбору 2026: Україну на Євробаченні представить LelekaPhotoVideo
7 лютого, 20:13 • 39755 перегляди
Критична ситуація на Київщині: гострий дефіцит енергії та загибель рятувальника - в ОВА розповіли деталіPhoto
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"

Київ • УНН

 • 470 перегляди

Bad Bunny виступив на Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, принісши реггетон на одну з найбільших сцен. Дональд Трамп розкритикував виступ, назвавши його "ляпасом нашій країні".

Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"

Всесвітньо відома суперзірка Bad Bunny виступив на стадіоні Levi's Stadium у Санта-Кларі в штаті Каліфорнія у США як хедлайнер шоу у перерві фінальної гри сезону в професійному американському футболі Супербоулу Apple Music Super Bowl LX Halftime Show у неділю, 8 лютого. Президент США Дональд Трамп виступив з критикою і назвав шоу Bad Bunny "ляпасом нашій країні", пише УНН.

Деталі

Як зазначає Mashable, цей виступ став важливою культурною подією для Супербоула, на тлі того, як Bad Bunny приніс реггетон та латиноамериканський треп на одну з найбільших сцен у світі розваг, представивши сет у перерві, "що поєднував світове домінування поп-музики з неповторним латиноамериканським колоритом".

Соціальні мережі, як зазначається, відреагували відповідним чином.

"Bad Bunny почав з, можливо, найкращого сету за всю історію шоу у перерві", зазначає Mashable. Він розпочав шоу з пісні Tití Me Preguntó, а потім перейшов до Yo Perrero Sola.

Як і було оголошено того ж дня, Lady Gaga несподівано з'явилася на сцені, виконавши сальса-версію свого дуету "Die With a Smile" - примітно, що без Бруно Марса.

Також було оголошено про появу Рікі Мартіна, і це, як зауважується, також не розчарувало.

На завершення шоу пуерториканський артист розмістив білборд з написом "Єдине, що сильніше за ненависть, - це кохання". За ним були розвішані прапори Латинської Америки.

Президент США Дональд Трамп відреагував на виступ Bad Bunny у перерві Супербоулу, "і, що не дивно, президентові він не сподобався", зазначає Deadline.

Трамп написав на Truth Social: "Шоу в перерві Супербоулу абсолютно жахливе, одне з найгірших за всю історію! Воно не має сенсу, є образою величі Америки та не відображає наших стандартів успіху, креативності чи досконалості. Ніхто не розуміє жодного слова з того, що говорить цей хлопець, а танці огидні, особливо для маленьких дітей, які дивляться з усіх боків США та всього світу. Це "шоу" - це просто "ляпас по обличчю" нашій країні, яка щодня встановлює нові стандарти та рекорди, включаючи найкращий фондовий ринок та пенсійні пільги 401(k) в історії! У цьому безладі Halftime Show немає нічого натхненного і дивитися, воно отримає чудові відгуки від фейкових новинних ЗМІ, бо вони не мають уявлення про те, що відбувається в реальному світі. І, до речі, НФЛ повинна негайно замінити своє безглузде нове правило початкового удару. Зробімо Америку великою знову".

Прессекретар Білого дому Керолвйн Лівітт заявила журналістам минулого тижня, що Трамп "вважав би за краще виступ Кіда Рока, ніж Bad Bunny", маючи на увазі альтернативну пропозицію від Turning Point USA.

Наприкінці свого виступу Bad Bunny виголосив "Боже, благослови Америку", виконавши іспанською мовою кілька своїх найбільших хітів і віддавши шану Пуерто-Ріко, яка є частиною Сполучених Штатів. Хоча дехто може витлумачити це як виклик імміграції, пуерториканці є громадянами США з 1917 року, хоча вони не можуть голосувати на президентських виборах і не мають права голосу в Конгресі, зазначає Deadline.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом написав у X: "Америка, прекрасна. Дякую, Bad Bunny".

Grammy2026: Bad Bunny та нові зірки музики здобули головні нагороди02.02.26, 21:52 • 4736 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуУНН Lite
