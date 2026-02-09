Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"

Всесвітньо відома суперзірка Bad Bunny виступив на стадіоні Levi's Stadium у Санта-Кларі в штаті Каліфорнія у США як хедлайнер шоу у перерві фінальної гри сезону в професійному американському футболі Супербоулу Apple Music Super Bowl LX Halftime Show у неділю, 8 лютого. Президент США Дональд Трамп виступив з критикою і назвав шоу Bad Bunny "ляпасом нашій країні", пише УНН.

Деталі

Як зазначає Mashable, цей виступ став важливою культурною подією для Супербоула, на тлі того, як Bad Bunny приніс реггетон та латиноамериканський треп на одну з найбільших сцен у світі розваг, представивши сет у перерві, "що поєднував світове домінування поп-музики з неповторним латиноамериканським колоритом".

Соціальні мережі, як зазначається, відреагували відповідним чином.

"Bad Bunny почав з, можливо, найкращого сету за всю історію шоу у перерві", зазначає Mashable. Він розпочав шоу з пісні Tití Me Preguntó, а потім перейшов до Yo Perrero Sola.

Як і було оголошено того ж дня, Lady Gaga несподівано з'явилася на сцені, виконавши сальса-версію свого дуету "Die With a Smile" - примітно, що без Бруно Марса.

Також було оголошено про появу Рікі Мартіна, і це, як зауважується, також не розчарувало.

На завершення шоу пуерториканський артист розмістив білборд з написом "Єдине, що сильніше за ненависть, - це кохання". За ним були розвішані прапори Латинської Америки.

Президент США Дональд Трамп відреагував на виступ Bad Bunny у перерві Супербоулу, "і, що не дивно, президентові він не сподобався", зазначає Deadline.

Трамп написав на Truth Social: "Шоу в перерві Супербоулу абсолютно жахливе, одне з найгірших за всю історію! Воно не має сенсу, є образою величі Америки та не відображає наших стандартів успіху, креативності чи досконалості. Ніхто не розуміє жодного слова з того, що говорить цей хлопець, а танці огидні, особливо для маленьких дітей, які дивляться з усіх боків США та всього світу. Це "шоу" - це просто "ляпас по обличчю" нашій країні, яка щодня встановлює нові стандарти та рекорди, включаючи найкращий фондовий ринок та пенсійні пільги 401(k) в історії! У цьому безладі Halftime Show немає нічого натхненного і дивитися, воно отримає чудові відгуки від фейкових новинних ЗМІ, бо вони не мають уявлення про те, що відбувається в реальному світі. І, до речі, НФЛ повинна негайно замінити своє безглузде нове правило початкового удару. Зробімо Америку великою знову".

Прессекретар Білого дому Керолвйн Лівітт заявила журналістам минулого тижня, що Трамп "вважав би за краще виступ Кіда Рока, ніж Bad Bunny", маючи на увазі альтернативну пропозицію від Turning Point USA.

Наприкінці свого виступу Bad Bunny виголосив "Боже, благослови Америку", виконавши іспанською мовою кілька своїх найбільших хітів і віддавши шану Пуерто-Ріко, яка є частиною Сполучених Штатів. Хоча дехто може витлумачити це як виклик імміграції, пуерториканці є громадянами США з 1917 року, хоча вони не можуть голосувати на президентських виборах і не мають права голосу в Конгресі, зазначає Deadline.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом написав у X: "Америка, прекрасна. Дякую, Bad Bunny".

