Grammy2026: Bad Bunny та нові зірки музики здобули головні нагороди

У ніч на 1 лютого 2026 року в Лос-Анджелесі відбулася 68-ма церемонія вручення премії Grammy, під час якої Академія звукозапису відзначила найкращі музичні роботи року. Нагороди присуджували за релізи, випущені в період з 31 серпня 2024 року по 30 серпня 2025 року, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Grammy.

Головну відзнаку вечора — "Альбом року" — здобув Bad Bunny з альбомом Debí Tirar Más Fotos. Ця перемога стала знаковою, адже вперше в історії премії нагороду в цій категорії отримав іспаномовний альбом.

У номінації "Запис року" перемогу виборов спільний трек Kendrick Lamar та SZA — "Luther", тоді як в номінації "Пісня року" Академія присудила BillieEilish і Finneas O’Connell за композицію "Wildflower".

Титул "Кращий новий виконавець" отримала британська виконавиця OliviaDean, яка впевнено заявила про себе дебютними релізами та привернула увагу музичних критиків.

The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єрі

Також цього року Lady Gaga була відзначена в категорії „Найкращий поп-вокальний альбом" за платівку "Mayhem", а нагороду "Найкраще поп-дуо/груповий виступ здобули Cynthia Erivo та Ariana Grande за виконання "DefyingGravity".

У жанрових номінаціях не залишився без відзнак і Kendrick Lamar, який отримав кілька статуеток за роботи в реп-категоріях. У напрямі R&B переміг Leon Thomas з альбомом "Mutt", а найкращим рок-альбомом року журі визнало реліз гурту "Turnstile".

Церемонія Grammy Awards-2026 стала однією з найбільш різноманітних за жанрами та культурним представництвом, зафіксувавши зростання впливу латиноамериканської музики та сучасного хіп-хопу на світову індустрію.