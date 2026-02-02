$42.810.04
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагували
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
Grammy2026: Bad Bunny та нові зірки музики здобули головні нагороди

Київ • УНН

 • 44 перегляди

Церемонія Grammy Awards-2026 стала однією з найбільш різноманітних за жанрами та культурним представництвом, зафіксувавши зростання впливу латиноамериканської музики та сучасного хіп-хопу на світову індустрію.

Grammy2026: Bad Bunny та нові зірки музики здобули головні нагороди

У ніч на 1 лютого 2026 року в Лос-Анджелесі відбулася 68-ма церемонія вручення премії Grammy, під час якої Академія звукозапису відзначила найкращі музичні роботи року. Нагороди присуджували за релізи, випущені в період з 31 серпня 2024 року по 30 серпня 2025 року, повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт Grammy.

Головну відзнаку вечора — "Альбом року" — здобув Bad Bunny з альбомом Debí Tirar Más Fotos. Ця перемога стала знаковою, адже вперше в історії премії нагороду в цій категорії отримав іспаномовний альбом.

У номінації "Запис року" перемогу виборов спільний трек Kendrick Lamar та SZA — "Luther", тоді як в номінації "Пісня року" Академія присудила BillieEilish і Finneas O’Connell за композицію "Wildflower".

Титул "Кращий новий виконавець" отримала британська виконавиця OliviaDean, яка впевнено заявила про себе дебютними релізами та привернула увагу музичних критиків.

The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єрі02.02.26, 18:01 • 5078 переглядiв

Також цього року Lady Gaga була відзначена в категорії „Найкращий поп-вокальний альбом" за платівку "Mayhem", а нагороду "Найкраще поп-дуо/груповий виступ здобули Cynthia Erivo та Ariana Grande за виконання "DefyingGravity".

У жанрових номінаціях не залишився без відзнак і Kendrick Lamar, який отримав кілька статуеток за роботи в реп-категоріях. У напрямі R&B переміг Leon Thomas з альбомом "Mutt", а найкращим рок-альбомом року журі визнало реліз гурту "Turnstile".

Церемонія Grammy Awards-2026 стала однією з найбільш різноманітних за жанрами та культурним представництвом, зафіксувавши зростання впливу латиноамериканської музики та сучасного хіп-хопу на світову індустрію.

Станіслав Кармазін

КультураНовини Світу
Музикант
Тренд
Леді Гага
Лос-Анджелес