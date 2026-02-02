$42.810.04
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
11:00 • 17107 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 30519 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 56230 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 73090 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 50299 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 49975 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 36078 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 52294 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 65621 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єрі

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Гурт The Cure отримав дві нагороди "Греммі" за альбом Songs Of A Lost World. Це їхні перші перемоги після двох попередніх номінацій.

The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єрі

Гурт The Cure отримав свої перші в кар'єрі премії "Греммі" (Grammy) за альбом Songs Of A Lost World, повідомляє NME, пише УНН.

Деталі

"Гурт The Cure завоював свої перші дві премії "Греммі" за свій легендарний альбом Songs Of A Lost World", - ідеться у повідомленні.

На церемонії в Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі ввечері 1 лютого гурт отримав дві нагороди – "Найкращий альтернативний музичний альбом" та "Найкраще виконання альтернативної музики", остання – за Alone.

Раніше вони були номіновані на "Греммі" всього двічі, обидва рази в категорії "Найкращий альтернативний музичний альбом" – у 1993 році за Wish та у 2001 році за Bloodflowers, але обидва рази залишилися без нагород.

Вони не змогли бути присутніми на церемонії вручення нагород, оскільки були на похороні свого багаторічного гітариста та клавішника Перрі Бамонте, який помер у грудні у віці 65 років.

Однак вони надіслали промову, яку було зачитано зі сцени, у якій фронтмен Роберт Сміт сказав: "Саймон, Джейсон, Роджер, Рівз і я хотіли б подякувати премії "Греммі" за цю чудову нагороду, для нас велика честь її отримати".

"Ми також хотіли б подякувати всім, хто допомагав у створенні нашого альбому Songs Of A Lost World", - зазначив він.

У категорії "Найкраще виконання альтернативної музики" вони обійшли Bon Iver, Turnstile, Wet Leg та Hayley Williams, а в категорії "Найкращий альбом альтернативної музики" перемогли Bon Iver, Tyler, The Creator, Wet Leg та Hayley Williams.

Songs Of A Lost World став першим альбомом гурту за 16 років.

Їхній останній живий виступ відбувся в межах камерної вечірки з нагоди виходу альбому в лондонському клубі Troxy, запис якого згодом був випущений у вигляді концертного фільму The Show Of A Lost World. Вони також випустили альбом реміксів Mixes Of A Lost World.

Помер музикант рок-гурту The Cure Перрі Бамонте27.12.25, 03:06 • 5649 переглядiв

Доповнення

На 68-й щорічній церемонії вручення премії "Греммі" Bad Bunny отримав нагороду за "Альбом року" за Debí Tirar Más Fotos. ​​

Кендрік Ламар отримав нагороду за "Запис року" за свою триб'ют-пісню Лютеру Вандроссу Luther, а Біллі Айліш та її брат Фіннеас О'Коннелл отримали нагороду за "Пісню року" за Wildflower.

Юлія Шрамко

