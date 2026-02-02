The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере

Группа The Cure получила свои первые в карьере премии "Грэмми" (Grammy) за альбом Songs Of A Lost World, сообщает NME, пишет УНН.

Детали

"Группа The Cure завоевала свои первые две премии "Грэмми" за свой легендарный альбом Songs Of A Lost World", - говорится в сообщении.

На церемонии в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе вечером 1 февраля группа получила две награды – "Лучший альтернативный музыкальный альбом" и "Лучшее исполнение альтернативной музыки", последняя – за Alone.

Ранее они были номинированы на "Грэмми" всего дважды, оба раза в категории "Лучший альтернативный музыкальный альбом" – в 1993 году за Wish и в 2001 году за Bloodflowers, но оба раза остались без наград.

Они не смогли присутствовать на церемонии вручения наград, поскольку были на похоронах своего многолетнего гитариста и клавишника Перри Бамонте, который умер в декабре в возрасте 65 лет.

Однако они прислали речь, которая была зачитана со сцены, в которой фронтмен Роберт Смит сказал: "Саймон, Джейсон, Роджер, Ривз и я хотели бы поблагодарить премию "Грэмми" за эту замечательную награду, для нас большая честь ее получить".

"Мы также хотели бы поблагодарить всех, кто помогал в создании нашего альбома Songs Of A Lost World", - отметил он.

В категории "Лучшее исполнение альтернативной музыки" они обошли Bon Iver, Turnstile, Wet Leg и Hayley Williams, а в категории "Лучший альбом альтернативной музыки" победили Bon Iver, Tyler, The Creator, Wet Leg и Hayley Williams.

Songs Of A Lost World стал первым альбомом группы за 16 лет.

Их последнее живое выступление состоялось в рамках камерной вечеринки по случаю выхода альбома в лондонском клубе Troxy, запись которого впоследствии была выпущена в виде концертного фильма The Show Of A Lost World. Они также выпустили альбом ремиксов Mixes Of A Lost World.

Дополнение

На 68-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" Bad Bunny получил награду за "Альбом года" за Debí Tirar Más Fotos. ​​

Кендрик Ламар получил награду за "Запись года" за свою трибьют-песню Лютеру Вандроссу Luther, а Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл получили награду за "Песню года" за Wildflower.