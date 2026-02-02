$42.810.04
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 10622 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 20062 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 33861 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 58459 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 74286 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12 • 51096 просмотра
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11 • 50464 просмотра
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56 • 36344 просмотра
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53 • 52752 просмотра
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
31 января, 10:00 • 84202 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере

Киев • УНН

 • 2402 просмотра

Группа The Cure получила две награды "Грэмми" за альбом Songs Of A Lost World. Это их первые победы после двух предыдущих номинаций.

The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере

Группа The Cure получила свои первые в карьере премии "Грэмми" (Grammy) за альбом Songs Of A Lost World, сообщает NME, пишет УНН.

Детали

"Группа The Cure завоевала свои первые две премии "Грэмми" за свой легендарный альбом Songs Of A Lost World", - говорится в сообщении.

На церемонии в Crypto.com Arena в Лос-Анджелесе вечером 1 февраля группа получила две награды – "Лучший альтернативный музыкальный альбом" и "Лучшее исполнение альтернативной музыки", последняя – за Alone.

Ранее они были номинированы на "Грэмми" всего дважды, оба раза в категории "Лучший альтернативный музыкальный альбом" – в 1993 году за Wish и в 2001 году за Bloodflowers, но оба раза остались без наград.

Они не смогли присутствовать на церемонии вручения наград, поскольку были на похоронах своего многолетнего гитариста и клавишника Перри Бамонте, который умер в декабре в возрасте 65 лет.

Однако они прислали речь, которая была зачитана со сцены, в которой фронтмен Роберт Смит сказал: "Саймон, Джейсон, Роджер, Ривз и я хотели бы поблагодарить премию "Грэмми" за эту замечательную награду, для нас большая честь ее получить".

"Мы также хотели бы поблагодарить всех, кто помогал в создании нашего альбома Songs Of A Lost World", - отметил он.

В категории "Лучшее исполнение альтернативной музыки" они обошли Bon Iver, Turnstile, Wet Leg и Hayley Williams, а в категории "Лучший альбом альтернативной музыки" победили Bon Iver, Tyler, The Creator, Wet Leg и Hayley Williams.

Songs Of A Lost World стал первым альбомом группы за 16 лет.

Их последнее живое выступление состоялось в рамках камерной вечеринки по случаю выхода альбома в лондонском клубе Troxy, запись которого впоследствии была выпущена в виде концертного фильма The Show Of A Lost World. Они также выпустили альбом ремиксов Mixes Of A Lost World.

Умер музыкант рок-группы The Cure Перри Бамонте27.12.25, 03:06 • 5653 просмотра

Дополнение

На 68-й ежегодной церемонии вручения премии "Грэмми" Bad Bunny получил награду за "Альбом года" за Debí Tirar Más Fotos. ​​

Кендрик Ламар получил награду за "Запись года" за свою трибьют-песню Лютеру Вандроссу Luther, а Билли Айлиш и ее брат Финнеас О'Коннелл получили награду за "Песню года" за Wildflower.

Юлия Шрамко

КультураНовости МираУНН Lite
Музыкант
Фильм
Лос-Анджелес
Лондон