Умер музыкант рок-группы The Cure Перри Бамонте
На 66-м году жизни скончался гитарист и клавишник The Cure Перри Бамонте. Он был членом группы с 1990 года, сыграл более 400 концертов и был включен в Зал славы рок-н-ролла.
На 66-м году жизни скончался гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бамонте. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт группы, ABC News.
С глубокой скорбью мы подтверждаем смерть нашего замечательного друга и коллеги по группе Перри Бамонте, который скончался после непродолжительной болезни дома во время Рождества. Тихий, напряженный, интуитивный, неутомимый и невероятно креативный, "Тедди" был добросердечным и важным участником истории The Cure
Группа The Cure, основанная в 1976 году в Кроули вокалистом Робертом Смитом, Толхерстом и Майклом Демпси, регулярно меняла состав и известна своим значительным влиянием на готическую, пост-панк и инди-музыку.
По данным ABC News, Бамонте официально присоединился к группе в 1990 году, когда клавишник Роджер О’Доннелл покинул коллектив. Именно тогда он стал полноценным членом группы, играя на гитаре, шестиструнном басу и клавишных.
Отмечается, что Бамонте был уволен из группы The Cure вокалистом и лидером Робертом Смитом в 2005 году. К тому времени он отыграл более 400 концертов в течение 14 лет. В последние годы Бамонте вернулся в группу и в 2022 году дал еще 90 концертов.
В 2019 году Бамонте был введен в Зал славы рок-н-ролла вместе с другими участниками The Cure.
Его последнее выступление с группой состоялось 1 ноября 2024 года в Лондоне в рамках специального мероприятия, посвященного выходу их нового альбома, первого за 16 лет, "Songs of a Lost World".
Бамонте было 65 лет.
