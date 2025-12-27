Умер музыкант рок-группы The Cure Перри Бамонте

$41.930.22
49.430.26
ukenru
26 декабря, 18:17 • 9482 просмотра
Зеленский готов вынести мирный план на референдум при условии прекращения огня на 60 дней - СМИ
26 декабря, 16:30 • 23124 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto
26 декабря, 13:36 • 21771 просмотра
Соглашение между Украиной и США почти готово, его подписание зависит от встречи с Трампом - Зеленский
26 декабря, 12:21 • 28259 просмотра
Начато расследование: Силы обороны проверяют видео, якобы снятое в штабе украинского подразделения в Гуляйполе
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 41731 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
26 декабря, 10:40 • 25774 просмотра
В Украине на фоне снегопада произошло более 400 ДТП, из них в Киеве - 45, есть погибшие и травмированные
26 декабря, 10:39 • 20474 просмотра
Украина завершила сбор урожая: 57,6 млн тонн зерновых и 17,3 млн тонн масличных
26 декабря, 10:07 • 19384 просмотра
Трамп встретится с Зеленским в Мар-а-Лаго в воскресенье - СМИ
26 декабря, 09:23 • 21162 просмотра
Рождественский "ГУРкот" в уссурийске: два взрыва прогремели возле воинской частиPhoto
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45662 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3м/с
78%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Более 78% украинцев считают, что государство не подготовилось к вторжению рф - опросPhoto26 декабря, 15:38 • 35095 просмотра
Колесо обозрения на Подоле в Киеве прекратило работу: владелец начал демонтаж по требованию прокуратуры26 декабря, 15:39 • 4832 просмотра
Привлекают контрактников: Буданов рассказал, как рф в 2025 году перевыполнила план набора в армию26 декабря, 16:23 • 3652 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 9598 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 13611 просмотра
публикации
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 13677 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 23127 просмотра
Ни одна страна Европы не выбирает Генпрокурора на конкурсе. Украина должна соответствовать европейским практикам26 декабря, 14:35 • 18905 просмотра
Финансовые цели без стресса: финтех-эксперт рассказала, как выстроить систему накоплений, которая будет работать долгосрочно
Эксклюзив
26 декабря, 11:18 • 41733 просмотра
Юристы объяснили, когда производства против скандальной клиники Odrex должны быть объединены
Эксклюзив
26 декабря, 08:30 • 45662 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Блогеры
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Беларусь
Калифорния
Минск
Реклама
УНН Lite
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 13675 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 9668 просмотра
Netflix представил трейлер "Вершина" с актрисой Шарлиз Терон в главной ролиVideo26 декабря, 14:56 • 10584 просмотра
Топ-10 звездных расставаний 2025 года: кто из голливудских пар поставил точку в отношениях26 декабря, 13:37 • 12598 просмотра
Netflix выпустил трейлер четвертого сезона "Бриджертонов"Video26 декабря, 08:06 • 27269 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Ракетная система С-400

Умер музыкант рок-группы The Cure Перри Бамонте

Киев • УНН

 • 50 просмотра

На 66-м году жизни скончался гитарист и клавишник The Cure Перри Бамонте. Он был членом группы с 1990 года, сыграл более 400 концертов и был включен в Зал славы рок-н-ролла.

Умер музыкант рок-группы The Cure Перри Бамонте

На 66-м году жизни скончался гитарист и клавишник британской рок-группы The Cure Перри Бамонте. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт группы, ABC News.

С глубокой скорбью мы подтверждаем смерть нашего замечательного друга и коллеги по группе Перри Бамонте, который скончался после непродолжительной болезни дома во время Рождества. Тихий, напряженный, интуитивный, неутомимый и невероятно креативный, "Тедди" был добросердечным и важным участником истории The Cure

- говорится в сообщении на сайте группы. 

Группа The Cure, основанная в 1976 году в Кроули вокалистом Робертом Смитом, Толхерстом и Майклом Демпси, регулярно меняла состав и известна своим значительным влиянием на готическую, пост-панк и инди-музыку.

По данным ABC News, Бамонте официально присоединился к группе в 1990 году, когда клавишник Роджер О’Доннелл покинул коллектив. Именно тогда он стал полноценным членом группы, играя на гитаре, шестиструнном басу и клавишных.

Отмечается, что Бамонте был уволен из группы The Cure вокалистом и лидером Робертом Смитом в 2005 году. К тому времени он отыграл более 400 концертов в течение 14 лет. В последние годы Бамонте вернулся в группу и в 2022 году дал еще 90 концертов.

В 2019 году Бамонте был введен в Зал славы рок-н-ролла вместе с другими участниками The Cure.

Его последнее выступление с группой состоялось 1 ноября 2024 года в Лондоне в рамках специального мероприятия, посвященного выходу их нового альбома, первого за 16 лет, "Songs of a Lost World".

Бамонте было 65 лет.

Напомним

Британский певец Крис Ри, известный своими хитами, скончался в возрасте 74 лет в больнице после непродолжительной болезни. Его дебютный альбом вышел в 1978 году, а хит Driving Home For Christmas до сих пор популярен.

Во Львове умер певец Степан Гига - СМИ12.12.25, 19:42 • 10967 просмотров

Вита Зеленецкая

Культура
Музыкант
Лондон