Во Львове умер певец Степан Гига - СМИ

В пятницу, 12 декабря, в возрасте 66-ти лет в результате болезни умер известный певец Степан Гига, сообщает издание ZAXID.NET, передает УНН.

В пятницу, 12 декабря, в возрасте 66-ти лет во Львове в результате болезни умер известный певец Степан Гига - пишет издание.

Степан Гига умер в реанимации Первого ТМО Львова.

Однако семья и официальные представители информацию о смерти певца пока не подтверждали.

Напомним

В ноябре украинского певца Степана Гигу срочно прооперировали. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.