18:15 • 1272 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 4264 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
13:33 • 12388 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 18522 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 22581 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 34089 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 27745 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22930 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23040 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 24051 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Во Львове умер певец Степан Гига - СМИ

Киев • УНН

 • 10 просмотра

12 декабря во Львове умер известный певец Степан Гига в возрасте 66 лет. Он умер в реанимации Первого ТМО Львова, однако семья пока не подтвердила информацию.

Во Львове умер певец Степан Гига - СМИ

В пятницу, 12 декабря, в возрасте 66-ти лет в результате болезни умер известный певец Степан Гига, сообщает издание ZAXID.NET, передает УНН.

В пятницу, 12 декабря, в возрасте 66-ти лет во Львове в результате болезни умер известный певец Степан Гига 

- пишет издание.

Степан Гига умер в реанимации Первого ТМО Львова.

Однако семья и официальные представители информацию о смерти певца пока не подтверждали.

Напомним

В ноябре украинского певца Степана Гигу срочно прооперировали. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Павел Башинский

