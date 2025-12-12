Во Львове умер певец Степан Гига - СМИ
Киев • УНН
12 декабря во Львове умер известный певец Степан Гига в возрасте 66 лет. Он умер в реанимации Первого ТМО Львова, однако семья пока не подтвердила информацию.
В пятницу, 12 декабря, в возрасте 66-ти лет в результате болезни умер известный певец Степан Гига, сообщает издание ZAXID.NET, передает УНН.
В пятницу, 12 декабря, в возрасте 66-ти лет во Львове в результате болезни умер известный певец Степан Гига
Степан Гига умер в реанимации Первого ТМО Львова.
Однако семья и официальные представители информацию о смерти певца пока не подтверждали.
Напомним
В ноябре украинского певца Степана Гигу срочно прооперировали. Его состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.