Український співак Степан Гіга переніс термінову операцію: що відомо про його стан
Київ • УНН
Українського співака Степана Гігу терміново прооперували. Його стан оцінюється як важкий, але стабільний, найближчі концерти скасовано.
Деталі
На офіційній сторінці Гіги з'явилось повідомлення, що найближчі концерти скасовуються через хворобу артиста.
... найближчі заплановані концерти ми повині скасувати, у зв’язку із хворобою Степана Петровича та проведеним терміновим оперативним втручанням
Наразі стан Гіги важкий, але стабільний, він отримує всю необхідну медичну допомогу, але потребує часу для відновлення та реабілітації.
Додамо
Степан Гіга — це український естрадний співак, композитор і народний артист України (2002), відомий своїми хітами, такими як "Сон", "Золото Карпат" та "Яворина". Він розпочав свою сольну кар'єру після роботи в гуртах "Стожари" і "Бескиди". Гіга також є засновником студії звукозапису "GIGARecords".
Останні роки Гіга особливо популярний серед молоді - відео з його концертів заполонили соцмережі.