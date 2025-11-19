Украинский певец Степан Гига перенес срочную операцию: что известно о его состоянии
Киев • УНН
Украинского певца Степана Гигу срочно прооперировали. Его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное, ближайшие концерты отменены.
Украинского певца Степана Гигу срочно прооперировали. Как указано на официальной странице артиста, его состояние "тяжелое, но стабильное", передает УНН.
Детали
На официальной странице Гиги появилось сообщение, что ближайшие концерты отменяются из-за болезни артиста.
... ближайшие запланированные концерты мы должны отменить, в связи с болезнью Степана Петровича и проведенным срочным оперативным вмешательством
Сейчас состояние Гиги тяжелое, но стабильное, он получает всю необходимую медицинскую помощь, но нуждается во времени для восстановления и реабилитации.
Добавим
Степан Гига — это украинский эстрадный певец, композитор и народный артист Украины (2002), известный своими хитами, такими как "Сон", "Золото Карпат" и "Яворина". Он начал свою сольную карьеру после работы в группах "Стожары" и "Бескиды". Гига также является основателем студии звукозаписи "GIGARecords".
Последние годы Гига особенно популярен среди молодежи - видео с его концертов заполонили соцсети.