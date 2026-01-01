рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали

россия в новогоднюю ночь атаковала порты в Одесской области - в Измаильском повреждены причалы и техника, в Одесском - оборудование, транспорт и инфраструктура, а также железную дорогу - в Ковеле на Волыни повреждено локомотивное депо, в Конотопе на Сумщине - станция и грузовые вагоны, также поражена логистика в Одесской области, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

2026 год начался и для железной дороги с вражеских атак по всей стране - от Одесской до Сумской и Волынской областей. Повреждены здания локомотивного депо в Ковеле, на территории зафиксировано около семи попаданий вражескими дронами. Также армия рф ударила по станции в Конотопе, поражены грузовые вагоны - написал Кулеба.

Кроме того, по словам вице-премьера, "оккупанты нанесли удары шахедами по логистической инфраструктуре Одесской области, там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, что усложняет восстановительные работы".

"Ремонтные бригады Укрзализныци ликвидируют последствия. На движение поездов атака не повлияла", - указал Кулеба.

Также, по словам Кулебы, в первый день нового года россия снова ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины".

Во время ночной воздушной атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших. В Измаильском порту есть повреждения портовых причалов и техники. В Одесском порту обломками вражеских дронов и взрывной волной также поражено портовое оборудование, транспортные средства и отдельные объекты инфраструктуры - написал Кулеба.

"Несмотря на вражеские атаки, порты работают и Украина продолжает выполнять свои обязательства продовольственного экспорта и обеспечивать работу логистической инфраструктуры", - подчеркнул вице-премьер.

