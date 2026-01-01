$42.350.03
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 1158 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 2096 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 69520 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 86244 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 35881 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 35941 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 32395 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 26541 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 28279 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
Зеленский: не было в истории войны, которую бы россияне завершили по собственному желанию1 января, 02:41 • 7774 просмотра
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год05:48 • 11022 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 9880 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном08:01 • 32983 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго08:05 • 6860 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 50 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 69521 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 44427 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 82913 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 81287 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали

Киев • УНН

 • 242 просмотра

Россия атаковала порты в Одесской области и железнодорожную инфраструктуру в Ковеле и Конотопе в новогоднюю ночь. Повреждены причалы, техника, оборудование, транспорт и инфраструктура, но на движение поездов атака не повлияла.

рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали

россия в новогоднюю ночь атаковала порты в Одесской области - в Измаильском повреждены причалы и техника, в Одесском - оборудование, транспорт и инфраструктура, а также железную дорогу - в Ковеле на Волыни повреждено локомотивное депо, в Конотопе на Сумщине - станция и грузовые вагоны, также поражена логистика в Одесской области, сообщил в четверг вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

2026 год начался и для железной дороги с вражеских атак по всей стране - от Одесской до Сумской и Волынской областей. Повреждены здания локомотивного депо в Ковеле, на территории зафиксировано около семи попаданий вражескими дронами. Также армия рф ударила по станции в Конотопе, поражены грузовые вагоны

- написал Кулеба.

Кроме того, по словам вице-премьера, "оккупанты нанесли удары шахедами по логистической инфраструктуре Одесской области, там до сих пор сохраняется угроза повторных атак, что усложняет восстановительные работы".

"Ремонтные бригады Укрзализныци ликвидируют последствия. На движение поездов атака не повлияла", - указал Кулеба.

На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствия01.01.26, 10:12 • 3992 просмотра

Также, по словам Кулебы, в первый день нового года россия снова ударила дронами по портовой инфраструктуре Украины".

Во время ночной воздушной атаки зафиксированы повреждения объектов в портах Одесской области. К счастью, обошлось без пострадавших. В Измаильском порту есть повреждения портовых причалов и техники. В Одесском порту обломками вражеских дронов и взрывной волной также поражено портовое оборудование, транспортные средства и отдельные объекты инфраструктуры

- написал Кулеба.

"Несмотря на вражеские атаки, порты работают и Украина продолжает выполнять свои обязательства продовольственного экспорта и обеспечивать работу логистической инфраструктуры", - подчеркнул вице-премьер.

Из-за ночной атаки рф на Одессу повреждены инфраструктура и дома: показали последствия01.01.26, 08:38 • 3066 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеЭкономика
Новый год
Техника
Война в Украине
Конотоп
Сумская область
Одесская область
Волынская область
Украинская железная дорога
Ковель
Измаил
Украина
Одесса