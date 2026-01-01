Из-за ночной атаки рф на Одессу повреждены инфраструктура и дома: показали последствия

В новогоднюю ночь россия нанесла удары по Одессе несколькими волнами дронов, произошли пожары на объектах инфраструктуры, повреждены жилые дома, сообщили в четверг глава Одесской ГВА Сергей Лысак и в ГСЧС в Telegram, показав последствия, пишет УНН.

В новогоднюю ночь враг "поздравил" Одессу несколькими волнами атак ударных БпЛА. В городе зафиксирован ряд чрезвычайных ситуаций: падение дронов и обломков, возгорание на объектах инфраструктуры, повреждение жилых домов - написал Лысак.

По его словам, все пожары оперативно ликвидированы, работали спасатели, взрывотехники и коммунальные службы.

По данным ГСЧС, в результате атаки в Одесской области вспыхнули масштабные пожары. Повреждения получили жилые дома и легковой автомобиль. "Ликвидацию последствий усложняли повторные воздушные тревоги. Все пожары ликвидированы. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении ГСЧС.

