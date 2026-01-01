Через нічну атаку рф на Одесу пошкоджені інфраструктура та будинки: показали наслідки

У новорічну ніч росія завдала ударів по Одесі кількома хвилями дронів, сталися пожежі на об'єктах інфраструктури, пошкоджено житлові будинки, повідомили у четвер голова Одеської МВА Сергій Лисак та у ДСНС у Telegram, показавши наслідки, пише УНН.

У новорічну ніч ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак ударних БпЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків - написав Лисак.

З його слів, усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби.

За даними ДСНС, внаслідок атаки на Одещині спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджень зазнали житлові будинки та легковий автомобіль. "Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги. Всі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", - ідеться у повідомленні ДСНС.

