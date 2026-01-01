$42.390.17
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 34462 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 42042 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 22197 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 23430 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 22339 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 21535 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 24233 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20573 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18122 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16392 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Через нічну атаку рф на Одесу пошкоджені інфраструктура та будинки: показали наслідки

Київ • УНН

 • 68 перегляди

У новорічну ніч Одеса була атакована кількома хвилями ударних дронів, що спричинило пожежі на об'єктах інфраструктури та пошкодження житлових будинків. Усі пожежі оперативно ліквідовано, загиблих та постраждалих немає.

Через нічну атаку рф на Одесу пошкоджені інфраструктура та будинки: показали наслідки

У новорічну ніч росія завдала ударів по Одесі кількома хвилями дронів, сталися пожежі на об'єктах інфраструктури, пошкоджено житлові будинки, повідомили у четвер голова Одеської МВА Сергій Лисак та у ДСНС у Telegram, показавши наслідки, пише УНН.

У новорічну ніч ворог "привітав" Одесу кількома хвилями атак ударних БпЛА. У місті зафіксовано низку надзвичайних ситуацій: падіння дронів і уламків, загоряння на об’єктах інфраструктури, пошкодження житлових будинків

- написав Лисак.

З його слів, усі пожежі оперативно ліквідовані, працювали рятувальники, вибухотехніки та комунальні служби.

За даними ДСНС, внаслідок атаки на Одещині спалахнули масштабні пожежі. Пошкоджень зазнали житлові будинки та легковий автомобіль. "Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні повітряні тривоги. Всі пожежі ліквідовані. За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає", - ідеться у повідомленні ДСНС.

рф атакувала критичну інфраструктуру на Волині: пожежі в Луцьку та області, 103 тис. споживачів без світла01.01.26, 08:19 • 320 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Новий рік
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Сергій Лисак
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Одеса