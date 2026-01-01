На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствия
Киев • УНН
На Волыни ликвидированы пожары на объектах критической инфраструктуры, возникшие в результате ночной атаки рф. Предварительно, без жертв и пострадавших, к тушению привлекалось более 90 спасателей.
В Волынской области потушили пожары, возникшие на объектах критической инфраструктуры в результате атаки рф, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, показав последствия, пишет УНН.
В течение ночи россияне массированно атаковали Волынь: спасатели ликвидировали пожары, возникшие на объектах критической инфраструктуры. Предварительно, без жертв и пострадавших
К тушению, как указано, привлекались более 90 спасателей и более 20 единиц основной и спецтехники.
В частности, как сообщил мэр Луцка Игорь Полищук, очередную атаку врага с применением большого количества БПЛА пережила сегодня Луцкая громада.
"Поражен объект инфраструктуры, в результате чего возник сильный пожар. Информация о погибших и пострадавших отсутствует. Пожар ликвидирован", - написал Полищук в Telegram.
