Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано

российские оккупанты последние несколько дней не пытаются штурмовать Грабовское и уменьшают свою активность в боевых действиях в Сумской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

В направлениях по населенному пункту Грабовское, также, противник каких-либо активных действий по попыткам выйти за пределы этого населенного пункта и продвинуться вглубь территории нашей страны не совершал последние несколько дней - подчеркнул спикер.

Кроме того, по словам спикера, враг уменьшил свою активность в Сумской области на участках, где находятся подразделения Государственной пограничной службы Украины.

Могу сказать, что собственно, сейчас по Сумской области, в тех полосах, где находятся подразделения государственной пограничной службы, враг снизил свою активность, несколько дней каких-либо штурмовых действий, противник не проводит. Отмечу, что такие действия он совершает, используя малые пехотные группы, но опять же, и в декабре месяце, также, попытки врага расширить зону боев, продвинувшись вглубь территории нашей страны в пределах Сумской области, также фиксировались - заявил Демченко.

Также чиновник подчеркнул, что российские подразделения несут значительные потери.

Враг несет большие потери от действий наших воинов, которые применяют артиллерию, применяют беспилотные летательные аппараты, нанося врагу удары по таким группам - говорит Андрей Демченко.

Напомним

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что российские войска не могут расширить зону боев за пределы Грабовского на Сумщине. Враг задействовал около ста военнослужащих, но несет потери и не имеет существенного скопления.