Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 3026 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 43772 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 69094 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 54667 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 52029 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 171351 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 168010 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 56248 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 46568 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано

Киев • УНН

 • 1088 просмотра

российские оккупанты последние несколько дней не пытаются штурмовать Грабовское и уменьшили свою активность в боевых действиях в Сумской области. Враг несет значительные потери от действий украинских военных.

российские оккупанты последние несколько дней не пытаются штурмовать Грабовское и уменьшают свою активность в боевых действиях в Сумской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

В направлениях по населенному пункту Грабовское, также, противник каких-либо активных действий по попыткам выйти за пределы этого населенного пункта и продвинуться вглубь территории нашей страны не совершал последние несколько дней

- подчеркнул спикер.

Кроме того, по словам спикера, враг уменьшил свою активность в Сумской области на участках, где находятся подразделения Государственной пограничной службы Украины.

Могу сказать, что собственно, сейчас по Сумской области, в тех полосах, где находятся подразделения государственной пограничной службы, враг снизил свою активность, несколько дней каких-либо штурмовых действий, противник не проводит. Отмечу, что такие действия он совершает, используя малые пехотные группы, но опять же, и в декабре месяце, также, попытки врага расширить зону боев, продвинувшись вглубь территории нашей страны в пределах Сумской области, также фиксировались

- заявил Демченко.

Также чиновник подчеркнул, что российские подразделения несут значительные потери.

Враг несет большие потери от действий наших воинов, которые применяют артиллерию, применяют беспилотные летательные аппараты, нанося врагу удары по таким группам

 - говорит Андрей Демченко.

Напомним

Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что российские войска не могут расширить зону боев за пределы Грабовского на Сумщине. Враг задействовал около ста военнослужащих, но несет потери и не имеет существенного скопления.

Алла Киосак

ОбществоВойна в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Государственная граница Украины
Сумская область
Государственная пограничная служба Украины