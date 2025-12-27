Помер музикант рок-гурту The Cure Перрі Бамонте
Київ • УНН
На 66-му році життя помер гітарист і клавішник The Cure Перрі Бамонте. Він був членом гурту з 1990 року, зіграв понад 400 концертів та був включений до Зали слави рок-н-ролу.
На 66 році життя помер гітарист і клавішник британської рок-групи The Cure Перрі Бамонте. Про це інформує УНН з посиланням на сайту гурту, ABC News.
З глибоким сумом ми підтверджуємо смерть нашого чудового друга та колеги по групі Перрі Бамонте, який помер після нетривалої хвороби будинку під час Різдва. Тихий, напружений, інтуїтивний, невтомний та неймовірно креативний,"Тедді" був добросердим і важливим учасником історії The Cure
Гурт The Cure, заснований у 1976 році в Кроулі вокалістом Робертом Смітом, Толхерстом і Майклом Демпсі, регулярно змінював склад і відомий своїм значним впливом на готичну, пост-панк та інді-музику.
За даними ABC News, Бамонте офіційно приєднався до гурту в 1990 році, коли клавішник Роджер О’Доннелл залишив колектив. Саме тоді він став повноцінним членом гурту, граючи на гітарі, шестиструнному басі та клавішних.
Зазначається, що Бамонте був звільнений з гурту The Cure вокалістом і лідером Робертом Смітом у 2005 році. До того часу він відіграв понад 400 концертів протягом 14 років. В останні роки Бамонте повернувся до гурту і у 2022 році дав ще 90 концертів.
У 2019 році Бамонте був введений до Зали слави рок-н-ролу разом з іншими учасниками The Cure.
Його останній виступ з гуртом відбувся 1 листопада 2024 року в Лондоні в рамках спеціального заходу, присвяченого виходу їх нового альбому, першого за 16 років, "Songs of a Lost World".
Бамонте було 65 років.
Нагадаємо
