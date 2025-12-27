Помер музикант рок-гурту The Cure Перрі Бамонте

$41.930.22
26 грудня, 18:17 • 9446 перегляди
Зеленський готовий винести мирний план на референдум за умови припинення вогню на 60 днів - ЗМІ
26 грудня, 16:30 • 23063 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto
26 грудня, 13:36 • 21735 перегляди
Угода між Україною та США майже готова, її підписання залежить від зустрічі з Трампом - Зеленський
26 грудня, 12:21 • 28220 перегляди
Розпочато розслідування: Сили оборони перевіряють відео, начебто зняте у штабі українського підрозділу у Гуляйполі
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 41704 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
26 грудня, 10:40 • 25764 перегляди
В Україні на тлі снігопаду сталося понад 400 ДТП, з них у Києві - 45, є загиблі та травмовані
26 грудня, 10:39 • 20465 перегляди
Україна завершила збір врожаю: 57,6 млн тонн зернових та 17,3 млн тонн олійних
26 грудня, 10:07 • 19382 перегляди
Трамп зустрінеться із Зеленським у Мар-а-Лаго в неділю - ЗМІ
26 грудня, 09:23 • 21160 перегляди
Різдвяний "ГУРкіт" в уссурійську: два вибухи пролунали біля військової частиниPhoto
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 45654 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Понад 78% українців вважають, що держава не підготувалася до вторгнення рф - опитуванняPhoto26 грудня, 15:38 • 35095 перегляди
Колесо огляду на Подолі У Києві припинило роботу: власник розпочав демонтаж на вимогу прокуратури26 грудня, 15:39 • 4832 перегляди
Залучають контрактників: Буданов розповів, як рф у 2025 році перевиконала план набору у військо26 грудня, 16:23 • 3652 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 9598 перегляди
Найгарячіші кінопрем'єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 13611 перегляди
Публікації
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 13647 перегляди
Що приготувати на Новий рік 2026: ідеї страв для святкового столуPhoto26 грудня, 16:30 • 23069 перегляди
Жодна країна Європи не обирає Генпрокурора на конкурсі. Україна має відповідати європейським практикам 26 грудня, 14:35 • 18888 перегляди
Фінансові цілі без стресу: фінтехекспертка розповіла як вибудувати систему накопичень, що працюватиме довгостроково
Ексклюзив
26 грудня, 11:18 • 41706 перегляди
Юристи пояснили, коли провадження проти скандальної клініки Odrex мають бути обʼєднані
Ексклюзив
26 грудня, 08:30 • 45655 перегляди
Найгарячіші кінопрем’єри 2026 року, які не можна пропуститиVideo26 грудня, 17:00 • 13647 перегляди
Зіркові весілля 2025: хто зі знаменитостей таємно одружився, а хто орендував цілу Венецію для весілляPhoto26 грудня, 16:51 • 9636 перегляди
Netflix презентував трейлер "Вершина" з акторкою Шарліз Терон у головній роліVideo26 грудня, 14:56 • 10572 перегляди
Топ-10 зіркових розривів 2025 року: хто з голлівудських пар поставив крапку у стосунках26 грудня, 13:37 • 12591 перегляди
Netflix випустив трейлер четвертого сезону "Бріджертонів"Video26 грудня, 08:06 • 27262 перегляди
Помер музикант рок-гурту The Cure Перрі Бамонте

Київ • УНН

 • 22 перегляди

На 66-му році життя помер гітарист і клавішник The Cure Перрі Бамонте. Він був членом гурту з 1990 року, зіграв понад 400 концертів та був включений до Зали слави рок-н-ролу.

Помер музикант рок-гурту The Cure Перрі Бамонте

На 66 році життя помер гітарист і клавішник британської рок-групи The Cure Перрі Бамонте. Про це інформує УНН з посиланням на сайту гурту, ABC News.

З глибоким сумом ми підтверджуємо смерть нашого чудового друга та колеги по групі Перрі Бамонте, який помер після нетривалої хвороби будинку під час Різдва. Тихий, напружений, інтуїтивний, невтомний та неймовірно креативний,"Тедді" був добросердим і важливим учасником історії The Cure

- йдеться у дописі на сайті гурту. 

Гурт The Cure, заснований у 1976 році в Кроулі вокалістом Робертом Смітом, Толхерстом і Майклом Демпсі, регулярно змінював склад і відомий своїм значним впливом на готичну, пост-панк та інді-музику.

За даними ABC News, Бамонте офіційно приєднався до гурту в 1990 році, коли клавішник Роджер О’Доннелл залишив колектив. Саме тоді він став повноцінним членом гурту, граючи на гітарі, шестиструнному басі та клавішних.

Зазначається, що Бамонте був звільнений з гурту The Cure вокалістом і лідером Робертом Смітом у 2005 році. До того часу він відіграв понад 400 концертів протягом 14 років. В останні роки Бамонте повернувся до гурту і у 2022 році дав ще 90 концертів.

У 2019 році Бамонте був введений до Зали слави рок-н-ролу разом з іншими учасниками The Cure.

Його останній виступ з гуртом відбувся 1 листопада 2024 року в Лондоні в рамках спеціального заходу, присвяченого виходу їх нового альбому, першого за 16 років, "Songs of a Lost World".

Бамонте було 65 років.

Нагадаємо

Британський співак Кріс Рі, відомий своїми хітами, помер у віці 74 років у лікарні після нетривалої хвороби. Його дебютний альбом вийшов у 1978 році, а хіт Driving Home For Christmas досі популярний.

У Львові помер співак Степан Гіга - ЗМІ12.12.25, 19:42 • 10967 переглядiв

Віта Зеленецька

Культура
Музикант
Лондон