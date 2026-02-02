Grammy2026: Bad Bunny и новые звезды музыки получили главные награды

В ночь на 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии Grammy, во время которой Академия звукозаписи отметила лучшие музыкальные работы года. Награды присуждались за релизы, выпущенные в период с 31 августа 2024 года по 30 августа 2025 года, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Grammy.

Главную награду вечера — "Альбом года" — получил Bad Bunny с альбомом Debí Tirar Más Fotos. Эта победа стала знаковой, ведь впервые в истории премии награду в этой категории получил испаноязычный альбом.

В номинации "Запись года" победу одержал совместный трек Kendrick Lamar и SZA — "Luther", тогда как в номинации "Песня года" Академия присудила Billie Eilish и Finneas O’Connell за композицию "Wildflower".

Титул "Лучший новый исполнитель" получила британская исполнительница Olivia Dean, которая уверенно заявила о себе дебютными релизами и привлекла внимание музыкальных критиков.

The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере

Также в этом году Lady Gaga была отмечена в категории "Лучший поп-вокальный альбом" за пластинку "Mayhem", а награду "Лучшее поп-дуо/групповое выступление" получили Cynthia Erivo и Ariana Grande за исполнение "Defying Gravity".

В жанровых номинациях не остался без наград и Kendrick Lamar, который получил несколько статуэток за работы в рэп-категориях. В направлении R&B победил Leon Thomas с альбомом "Mutt", а лучшим рок-альбомом года жюри признало релиз группы "Turnstile".

Церемония Grammy Awards-2026 стала одной из самых разнообразных по жанрам и культурному представительству, зафиксировав рост влияния латиноамериканской музыки и современного хип-хопа на мировую индустрию.