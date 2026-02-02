Grammy2026: Bad Bunny и новые звезды музыки получили главные награды

$42.810.04
51.020.22
ukenru
19:26 • 2140 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
18:38 • 9486 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
18:37 • 9196 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
18:01 • 7562 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
16:56 • 9302 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28 • 16035 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 23434 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 37947 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14 • 60296 просмотра
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56 • 75403 просмотра
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
1.1м/с
76%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 31478 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 53078 просмотра
Глава ОБСЕ прибыл в Киев и анонсировал визит в москву2 февраля, 11:38 • 20788 просмотра
20th Century Studios представила трейлер продолжения культового фильма "Дьявол носит Prada"Video2 февраля, 11:48 • 17989 просмотра
"Боль никогда не уменьшится": Барбара Кузьменко в день годовщины гибели отца опубликовала эмоциональный постPhoto2 февраля, 12:47 • 14807 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo18:38 • 9492 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита17:09 • 7848 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит15:28 • 16037 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 53266 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 31548 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Джеффри Эпштейн
Билл Клинтон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto19:01 • 2352 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video16:54 • 5074 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo16:01 • 5740 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo15:14 • 7084 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 7874 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Золото
Instagram

Grammy2026: Bad Bunny и новые звезды музыки получили главные награды

Киев • УНН

 • 872 просмотра

Церемония Grammy Awards-2026 стала одной из самых разнообразных по жанрам и культурному представительству, зафиксировав рост влияния латиноамериканской музыки и современного хип-хопа на мировую индустрию.

Grammy2026: Bad Bunny и новые звезды музыки получили главные награды

В ночь на 1 февраля 2026 года в Лос-Анджелесе состоялась 68-я церемония вручения премии Grammy, во время которой Академия звукозаписи отметила лучшие музыкальные работы года. Награды присуждались за релизы, выпущенные в период с 31 августа 2024 года по 30 августа 2025 года, сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт Grammy.

Главную награду вечера — "Альбом года" — получил Bad Bunny с альбомом Debí Tirar Más Fotos. Эта победа стала знаковой, ведь впервые в истории премии награду в этой категории получил испаноязычный альбом.

В номинации "Запись года" победу одержал совместный трек Kendrick Lamar и SZA — "Luther", тогда как в номинации "Песня года" Академия присудила Billie Eilish и Finneas O’Connell за композицию "Wildflower".

Титул "Лучший новый исполнитель" получила британская исполнительница Olivia Dean, которая уверенно заявила о себе дебютными релизами и привлекла внимание музыкальных критиков.

The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьере02.02.26, 18:01 • 5740 просмотров

Также в этом году Lady Gaga была отмечена в категории "Лучший поп-вокальный альбом" за пластинку "Mayhem", а награду "Лучшее поп-дуо/групповое выступление" получили Cynthia Erivo и Ariana Grande за исполнение "Defying Gravity".

В жанровых номинациях не остался без наград и Kendrick Lamar, который получил несколько статуэток за работы в рэп-категориях. В направлении R&B победил Leon Thomas с альбомом "Mutt", а лучшим рок-альбомом года жюри признало релиз группы "Turnstile".

Церемония Grammy Awards-2026 стала одной из самых разнообразных по жанрам и культурному представительству, зафиксировав рост влияния латиноамериканской музыки и современного хип-хопа на мировую индустрию.

Станислав Кармазин

КультураНовости Мира
Музыкант
Тренд
Леди Гага
Лос-Анджелес