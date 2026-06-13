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Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растения

Киев • УНН

 • 548 просмотра

Для лаванды важны солнечный свет, дренированная почва и умеренный полив. Регулярная обрезка и защита от влаги гарантируют обильное цветение куста.

Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растения

Лаванда уже давно стала одним из самых популярных декоративных растений среди украинских садоводов. Ее выращивают ради красивых фиолетовых соцветий и из-за приятного аромата, который способен наполнять сад в течение всего лета. Кроме декоративной функции, лаванду широко используют в косметологии, медицине, кулинарии и для изготовления эфирных масел. Как ухаживать за этим растением, узнавал УНН.

Детали

Несмотря на репутацию неприхотливой культуры, лаванда нуждается в правильном уходе. От выбора места посадки, режима полива и своевременной обрезки зависит не только внешний вид куста, но и продолжительность его жизни. При надлежащих условиях растение может расти на одном месте более десяти лет.

Когда и где можно сажать лаванду

Лучшее время для посадки лаванды — весна, когда минует угроза сильных заморозков и почва достаточно прогревается. В южных регионах Украины возможно также высаживать лаванду осенью, однако растение должно успеть хорошо укорениться до наступления холодов.

Для лаванды важно выбрать солнечное место. Растение происходит из средиземноморских регионов, поэтому нуждается в большом количестве света. Даже незначительное затенение может привести к слабому цветению и вытягиванию побегов.

Также следует избегать участков с застойной влагой. Лаванда плохо переносит заболоченную почву и близкое залегание грунтовых вод. Если участок склонен к переувлажнению, садоводам нужно создать дренаж или высадить растение на приподнятых грядках.

При посадке между кустами стоит оставлять расстояние от 30 до 60 сантиметров в зависимости от сорта. Это обеспечивает хорошую циркуляцию воздуха и снижает риск развития грибковых заболеваний.

Какая почва подходит для лаванды

Лаванда лучше всего растет на легких, рыхлых и хорошо дренированных почвах. Идеальный вариант — супесчаные или каменистые почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Если земля на участке тяжелая и глинистая, в нее желательно добавить песок, мелкий щебень или гравий. Это улучшит водопроницаемость и поможет избежать загнивания корневой системы.

Также лаванда не любит кислых почв. Поэтому при необходимости садоводам нужно будет провести известкование, добавляя доломитовую муку или другие материалы для снижения кислотности.

Перед посадкой земельный участок очищают от сорняков и тщательно перекапывают. Большое количество органики не требуется, так как избыточно плодородная почва стимулирует рост зеленой массы в ущерб цветению.

Как правильно поливать лаванду

Лаванда относится к засухоустойчивым культурам. Ее корневая система способна добывать влагу из глубоких слоев почвы, поэтому чрезмерный полив является одной из самых распространенных ошибок садоводов. Особенно внимательно следует поливать молодые растения после посадки. В первый год жизни почву поддерживают умеренно влажной, но без застоя воды.

Взрослые кусты поливают только в периоды длительной засухи. Обычно достаточно одного обильного полива в неделю при отсутствии осадков. Частые поверхностные поливы не приносят пользы и могут вызвать загнивание корней. Поливать лаванду лучше утром или вечером. Воду нужно наливать непосредственно под корень, избегая чрезмерного увлажнения листьев и соцветий.

Чем лучше всего подкармливать лаванду

Лаванда не нуждается в большом количестве удобрений. Избыток питательных веществ часто приводит к активному росту побегов и уменьшению количества цветов.

Весной можно внести небольшое количество комплексного минерального удобрения с умеренным содержанием азота. Это поможет растению быстрее восстановиться после зимовки и начать вегетацию. Перед формированием бутонов и началом цветения целесообразно использовать удобрения с повышенным содержанием фосфора и калия. Они способствуют образованию большего количества соцветий и укрепляют корневую систему.

Стоит помнить, что свежий навоз может навредить лаванде. Такое удобрение вызывает чрезмерный рост зеленой массы и ухудшает декоративные качества растения.

Обрезка и формирование лаванды в клумбах и садах

Регулярная обрезка — одно из главных условий долговечности лавандового куста. Без нее растение постепенно теряет форму, оголяется в нижней части и хуже цветет.

Первую обрезку проводят после завершения цветения. Отцветшие соцветия удаляют вместе с частью побегов. Это стимулирует формирование новых ветвей и помогает сохранить опрятный вид растения. Весной выполняют санитарную обрезку, во время которой убирают сухие, поврежденные или подмерзшие побеги.

При формировании куста важно не срезать старую одревесневшую часть побегов. Лаванда восстанавливается из нее очень медленно, а иногда может вообще не дать новых побегов. Правильно сформированный куст должен быть округлым и хорошо проветриваться со всех сторон.

Болезни и вредители лаванды: какие они и как бороться

Лаванда относительно устойчива к большинству заболеваний и вредителей. Основные проблемы обычно возникают из-за неправильного ухода.

Чаще всего растение страдает от гниения корней в условиях, когда земля переувлажнена. Поэтому для профилактики важно обеспечить качественный дренаж и не допускать застоя воды.

Среди вредителей иногда встречаются тля, цикадки и некоторые виды жуков. В таких случаях достаточно механического удаления поврежденных частей или обработки биологическими препаратами. 

Еще одна распространенная проблема, с которой могут столкнуться садоводы, выращивающие лаванду, — грибковые заболевания. Чтобы их предотвратить, кусты лаванды необходимо вовремя прореживать. Также стоит позаботиться о хорошей циркуляции воздуха между кустами растения.

Как подготовить лаванду к зиме

Способность лаванды переносить зимние морозы зависит от сорта и климатических условий региона. Самыми выносливыми считают узколистные сорта, которые успешно выращиваются в большинстве областей Украины.

Готовить лаванду к зимовке следует с осени. В этот период не рекомендуют проводить сильную обрезку. Удаляют только сухие соцветия и поврежденные побеги. Сильное укорачивание перед зимой может ослабить растение.

В регионах с суровыми зимами кусты укрывают лапником или специальным агроволокном. Использовать полиэтиленовую пленку нежелательно, так как под ней накапливается конденсат, что может привести к выпреванию растения.

Особое внимание следует уделять молодым саженцам. Они менее устойчивы к морозам, чем взрослые кусты, поэтому нуждаются в дополнительной защите в первые годы после посадки.

При правильном уходе лаванда ежегодно будет радовать обильным цветением, насыщенным ароматом и эстетичным видом. Это растение не требует сложного ухода. Все, что необходимо лаванде, — это много солнца, умеренный полив, своевременная обрезка и защита от избытка влаги.

Напомним

В селе Семеновка в Киевской области при поддержке благотворительного фонда обустроили лавандовый сквер.

Александра Василенко

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