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"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины

Киев • УНН

 • 6248 просмотра

Европейский оборонный сектор нуждается в трансформации. Украина может предоставить примеры быстрого масштабирования эффективных решений в сфере вооружения.

"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины

Война в Украине все больше демонстрирует переход к новой эре военных действий. Становится очевидным, что военная мощь отныне зависит не от количества крупных платформ – танков, самолетов или кораблей – а скорее от беспилотных систем, ракет и информационных технологий. Лидеры европейских стран демонстрируют определенное осознание смены подходов к ведению войны – страны запускают свои беспилотные программы, работают над интеграцией искусственного интеллекта, обновлением систем передачи данных. В то же время трансформация, на самом деле, должна быть глубже, если Европа стремится защитить себя. 

"Ургентная ситуация" – так обычно в медицине называют состояние пациента, требующее немедленного вмешательства, ведь на кону может стоять его выживание. Именно этот термин использовали организаторы нынешнего Paris Air Forum, описывая не только авиационную отрасль, но и в целом вызовы, вставшие перед Европой в сфере безопасности. На мероприятии, объединившем более 2 тысяч участников, внимание было уделено не только гражданской авиации – в фокусе была военная сфера, и не столько самолеты, сколько беспилотные системы и системы противовоздушной борьбы. 

По данным Atlas Institute for International Affairs, к 2025 году дроны были ответственны за 80% боевых потерь на украинском фронте — по сравнению с 10% в 2022-м. Украина ежемесячно использует около 270 000 беспилотников – и это оценки, в реальности показатель может быть больше. FPV-дроны, ударные дроны для поражения целей в глубине территории врага, наземные роботизированные платформы и системы… Все это меняет театр военных действий. Но эти современные системы фактически являются проявлением глубоких изменений, к которым Украина пришла через горький опыт войны, а страны-партнеры только начинают его осознавать. 

Двигайся быстро и масштабируй

Представители украинских оборонных производителей, которые были среди приглашенных на Paris Air Forum, единодушны в том, что вопрос выживания и необходимости противостоять врагу уже здесь и сейчас заставил их двигаться как можно быстрее. Но эта спешка – не хаос, и даже не тактическое решение, она стала основой стратегических изменений оборонного сектора. Теперь от возникновения идеи до запуска ее в производство может пройти всего несколько месяцев. Если же речь идет о внесении изменений в уже готовый продукт, то это может буквально происходить в режиме реального времени и сразу тестироваться на поле боя. Пока западные промышленные гиганты проверяют гипотезы, создают тестовые модели и ожидают момента экономической целесообразности запуска нового продукта – у украинцев же нет на это времени. 

"У нас есть много небольших команд, которые изо дня в день делают продукт и внедряют нашу инновацию примерно за один месяц и тестируют ее на поле боя", – рассказал основатель производителя FPV-дронов TAF Industries Александр Яковенко во время Paris Air Forum. 

Еще один важный аспект, который поняли украинские производители, – опережает тот, кто масштабирует. Продукт сразу должен создаваться таким образом, чтобы было легче наращивать объемы его производства. Присутствующая на Парижском авиационном форуме CEO и CTO компании Fire Point Ирина Терех привела пример ударного беспилотника FP-1: на старте производства компания имела амбиции выпускать 20 единиц в месяц, а сейчас производит 260 в день. 

"Я думаю, единственная причина, почему это стало возможным – масштабируемость была заложена в конструкцию с первого дня. В классической оборонной промышленности сначала разрабатывается продукт, в отделе R&D тестируешь его, а только потом передаешь в производство. Мы привлекаем промышленный дизайн с первого дня, ведь нет смысла создавать очень хороший продукт, если нет возможности его масштабировать. Принцип экономической эффективности и масштабируемости – это ключевая часть самого дизайна", – рассказала Терех. 

Будь экономически эффективнее 

Ирина Терех подчеркивает, что следует перестать мыслить категориями отдельных продуктов – самолетов, ракет, кораблей – следует мыслить категориями способности. Как достичь максимальной эффективности за более короткое время и с минимальными затратами? 

Логика проста, но сложна в реализации из-за необходимости поиска наиболее эффективных решений, которые легко масштабировать и которые будут относительно дешевыми. Но украинские производители и здесь демонстрируют незаурядные успехи: пока страны Ближнего Востока поражали недорогие иранские "шахеды" ракетами PAC-3 за миллионы долларов, в Украине использовали против этих беспилотников дроны стоимостью в 2 тысячи долларов. 

Создавай целостные экосистемы и делай продукты совместимыми 

Создать эффективный в применении продукт невозможно, если не учитывать реальные потребности оборонной сферы. Для этого производство должно быть интегрировано в целостную экосистему инноваций, непрерывной обратной связи от военных, понимания потенциальных угроз и уже имеющихся экономических и технологических возможностей. Украинская оборонная промышленность еще на пути к этому. Но уже сегодня производители активно взаимодействуют с теми, кто применяет их вооружение, для постоянного совершенствования продуктов. Отечественные производители стараются максимально локализовать производство, одновременно ища уже готовые решения, которые сделают их оружие максимально эффективным. И это подводит нас к еще одному принципу, в котором европейцы пока не достигли прорыва, – это создание платформ, которые будут легко совмещаться между собой, беспрепятственно взаимодействовать, объединять разведывательные данные и подключаться к общим системам командования и управления.  

Следовательно, европейским странам есть чему поучиться у Украины. И прежде всего это понимание глубинной трансформации логики ведения войны. Сегодня численность армии уже не гарантирует преимущество, а вот скорость реагирования на вызовы, внедрение инноваций, понимание реальных потребностей и потенциальных угроз, поиск максимально эффективных решений, которые легко масштабировать, дают шанс на победу. Традиционные системы вооружения тоже теряют свои преимущества. Они дорогие, часто не совместимы между собой, их производство длительное и имеет ограниченные объемы. 

Украина стала самой инновационной оборонно-промышленной экосистемой в Европе. Ее инженеры интегрируют боевой опыт в сфере беспилотников, РЭБ и высокоточных ударов со скоростью, недосягаемой для большинства традиционных производственных циклов. Роль Украины требует переосмысления: не жертва агрессии, а мировой экспортер проверенных боевыми условиями оборонных технологий, критически важных для безопасности Европы. И здесь становится понятным еще один аспект – Европе выгодно инвестировать в украинскую оборонную промышленность. Это не только о сдерживании угрозы со стороны рф, но и о прагматичной возможности в дальнейшем воспользоваться доступом к самым эффективным и дешевым решениям следующего поколения. 

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологиипубликации
Ирина Терех
Fire Point
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Война в Украине
НАТО
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Европа
Украина