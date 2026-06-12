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Financial Times

Йога во время беременности: что говорят специалисты

Киев • УНН

 • 3616 просмотра

Практика улучшает физическое состояние и снижает тревожность будущих мам.

Йога во время беременности: что говорят специалисты

Пренатальная йога – практика, сочетающая мягкие физические упражнения, дыхательные техники и релаксацию, адаптированные специально для беременных. В последние годы она приобрела широкую популярность. Что говорят об этой практике специалисты - читайте в материале УНН

Что такое пренатальная йога 

Пренатальная йога — это комплексный подход к физической активности, включающий растяжку, концентрацию и дыхательные упражнения. Асаны в такой йоге адаптированы под потребности организма беременной и в целом безопасны для женщин с нормальным течением беременности, но при условии соблюдения техники. Заниматься такой йогой лучше под наблюдением инструктора, имеющего соответствующую подготовку для работы с будущими мамами. 

Обычно занятие включает в себя следующие компоненты: дыхание, мягкие растяжки, асаны (стоячие, сидя или лежа) и расслабление. 

Влияние йоги на организм беременной 

Специалисты Перинатального центра Киева указывают, что занятия по йоге дают:

• мягкое укрепление мышц и улучшение осанки;

• развитие гибкости и подвижности;

• физическую и эмоциональную подготовку к родам;

• дыхательные практики и концентрацию;

• уменьшение тревожности и улучшение сна.

Подтверждается это и научными исследованиями. 

Британский научный журнал BMC Pregnancy and Childbirth указывает, что регулярные занятия йогой могут сокращать время родов и повышают вероятность естественных родов. Большинство исследований также указывают, что йога во время беременности эффективно снижает тревожность, снижает уровень стресса и повышает психологическую устойчивость.

Также исследования указывают, что йога способствует пролонгации беременности: средняя продолжительность беременности у женщин, практиковавших йогу, составила  38,6 недели против 36,7 недели в контрольной группе.

Регулярные занятия помогают лучше почувствовать свое тело, настроиться на процесс родов и найти внутреннюю опору. Подходит для большинства здоровых беременных 

- говорят в Перинатальном центре Киева. 

Когда йога противопоказана

Несмотря на то, что пренатальная йога - это максимально мягкая практика, она все же имеет противопоказания. Среди противопоказаний сердечно-сосудистые или легочные заболевания; предлежание плаценты после 26-й недели; преэклампсия; риск преждевременных родов; проблемы со спиной, которые делают невозможными занятия. Специалисты также рекомендуют избегать так называемой горячей йоги, которая может вызвать перегрев организма, что опасно для плода. 

Рекомендации, которых стоит придерживаться во время занятий пренатальной йогой 

Самое главное - до начала занятий нужна консультация врача. Если специалист не выявил противопоказаний, то можно начинать занятия – лучше под наблюдением тренера. 

Темп выполнения упражнений во время занятий такой йогой медленный. Нагрузка чрезмерная, если женщина не может говорить в нормальном темпе. Занятия должны проходить в хорошо вентилируемом помещении. 

Беременным советуют избегать чрезмерного растяжения, скручиваний с давлением на живот. Ограничены также упражнения с лежанием на животе и спине, особенно после 16-й недели беременности. 

В Перинатальном центре Киева, где специалисты проводят такие занятия, подчеркивают, что если женщина чувствует какие-то необычные симптомы или трудности во время занятий - обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.  

Регулярные занятия помогают лучше почувствовать свое тело, настроиться на процесс родов и найти внутреннюю опору. 

Важно! Материал носит исключительно ознакомительный характер и не является медицинской рекомендацией. Перед принятием решения о начале занятий обязательно проконсультируйтесь с врачом.  

Евгений Царенко

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