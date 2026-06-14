Украина поразила нефтяной объект РФ в 700 километрах от границы — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 14 июня воины СБУ поразили нефтяной объект в Ярославской области России, что более чем в 700 километрах от украинской границы. Об этом глава государства сообщил в Telegram, пишет УНН.

Детали

Более чем 700 километров от нашей государственной границы – в Ярославском регионе России воины СБУ поразили нефтяной объект.

Воины нашей армии достигли целей в Тульском регионе России – по предприятию "Азот", от деятельности которого зависят возможности по производству взрывчатых веществ.

В шести российских аэропортах были применены ограничения авиадвижения, а всего за период со вчерашнего вечера в 28 регионах России объявлялась воздушная тревога".

Тем временем в СБУ подтвердили, что воины Центра специальных операций "Альфа" СБУ нанесли удар по нефтебазе росрезерва "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ. Расстояние до цели от государственной границы Украины составляет более 700 километров.

Как отмечается, нефтебаза "Темп" входит в систему государственного материального резерва РФ и используется для хранения бензина, дизельного топлива и других горюче-смазочных материалов. Оттуда осуществляются поставки нефтепродуктов в северо-восточные регионы РФ, а также обеспечиваются стратегические запасы топлива для нужд российской армии.

После попаданий беспилотников СБУ на объекте возник масштабный пожар. Зафиксировано как минимум три очага возгорания в резервуарном парке, который насчитывает более 60 емкостей для хранения топлива.

В СБУ подчеркивают, что российские склады нефтепродуктов, НПЗ и логистическая инфраструктура являются законными целями, так как обеспечивают ресурсами армию РФ и способствуют продолжению войны против Украины.

По информации OSINT-аналитиков, удары по объекту могли быть нанесены дронами FP-1 производства Fire Point.

Deep strike становятся все глубже, усиливая позиции Украины