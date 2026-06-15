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По меньшей мере четверо погибших и десятки раненых — Киев подвергся комбинированной атаке врага

Киев • УНН

 • 388 просмотра

Из-за ночной атаки на Киев погибли четыре человека и 23 получили ранения. Повреждены энергосети, из-за чего 140 тысяч жителей остались без света.

По меньшей мере четверо погибших и десятки раненых — Киев подвергся комбинированной атаке врага

В результате ночной атаки на Киев 15 июня погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, информирует УНН.

Детали

Также, по его словам, количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 23 человек.

Работы на местах продолжаются, информация обновляется

— добавил Ткаченко.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что в результате массированной атаки врага на столицу зафиксированы повреждения и пожары почти во всех районах города.

"Аварийно-спасательные службы работают на около 50 локациях. По данным медиков, ранены более 20 человек. Среди них — ребенок и беременная женщина. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. ... В результате атаки врага повреждены линии электропередачи. В северной части столицы 140 тысяч абонентов без света", — констатировал Кличко.

Напомним

В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке врага.

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Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеКиев
Виталий Кличко
Киев