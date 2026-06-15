Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метро

Киев в ночь на понедельник, 15 июня, находится под комбинированной вражеской атакой. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Детали

Чтобы защититься от вражеских обстрелов, люди массово прячутся в метро.

Напомним

Украина в ночь на понедельник, 15 июня, находится под массированной комбинированной атакой врага.

Ночная атака на Киев: в городе горят дома и пропало электроснабжение