Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метро
Киев • УНН
В ночь на 15 июня Киев оказался под комбинированным обстрелом врага. Из-за массированной атаки местные жители вынуждены укрываться на станциях метро.
Киев в ночь на понедельник, 15 июня, находится под комбинированной вражеской атакой. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Детали
Чтобы защититься от вражеских обстрелов, люди массово прячутся в метро.
Напомним
Украина в ночь на понедельник, 15 июня, находится под массированной комбинированной атакой врага.
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