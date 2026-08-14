Зеленский не может найти кандидата на должность посла Украины в США — Politico

Президент Владимир Зеленский до сих пор не может найти кандидата на должность посла Украины в США, который имел бы достаточный политический вес и влияние для работы с администрацией Дональда Трампа. Потенциальные кандидаты не спешат соглашаться на эту должность из-за сложности работы в Вашингтоне в условиях войны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам двух бывших высокопоставленных украинских чиновников и четырех депутатов, президент Украины прилагает значительные усилия, чтобы найти человека, обладающего достаточным влиянием для представления Киева в администрации президента Дональда Трампа.

По словам бывшего высокопоставленного украинского чиновника и республиканского эксперта по внешней политике, Зеленский ранее ускорил планы кадровых перестановок, чтобы предложить должность посла вице-премьер-министру Юлии Свириденко, однако она отказалась, что сорвало его планы, уточняет издание.

Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предлагал ей должность посла в США - заявил Зеленский на пресс-конференции в конце июля.

Тогда он также заявил, что искал кандидата с максимально возможной квалификацией: "человека уровня заместителя премьер-министра, министра или премьер-министра".

Зеленский заявил, что предлагал Свириденко стать послом Украины в США

Однако с тех пор и другие потенциальные кандидаты также отказывались от сложной задачи руководить "непредсказуемой администрацией" Трампа, отмечает Politico.

Бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что кандидаты, обладающие достаточным авторитетом и квалификацией, опасаются, что им не понравятся условия, необходимые для надлежащего выполнения работы.

Она отметила, что это резко сужает круг вариантов для Зеленского. По словам Климпуш-Цинцадзе, такой человек, скорее всего, должен был бы быть из его ближайшего окружения, однако среди них нет никого, кто серьезно подходил бы на эту роль.

По словам бывшего украинского депутата, пожелавшего остаться анонимным, в команде Зеленского есть люди, которые хотят занять эту должность, однако "никто из них на самом деле не подходит".

Изображать ситуацию так, будто никто не хочет занимать эту должность, было бы чрезмерным упрощением. Конечно, есть люди, которые стремятся получить эту работу, но никто из них на самом деле не подходит. Зеленскому трудно найти замену - сказал он.

Журналисты также отмечают, что есть признаки того, что Белый дом может вскоре попытаться возобновить мирные переговоры.

В этом случае крайне важно иметь в Вашингтоне посла, обладающего политическим весом, позволяющим достигать соглашения, полномочиями говорить от имени Зеленского и умением ориентироваться в администрации, где политика может быстро меняться. А также лоббировать интересы в Конгрессе - говорится в статье.

Politico также подчеркивает, что Украина может остаться без влиятельного политика в Вашингтоне именно в тот момент, когда принимаются решения по вооружениям, противовоздушной обороне, логистике и обмену разведывательной информацией, а также по условиям возобновления мирных переговоров.

Вполне вероятно, что Зеленский никого не назначит до промежуточных выборов в США. Трудно будет судить, кто лучше всего впишется в политическую ситуацию, пока эти выборы не состоятся - заявил депутат Ярослав Юрчишин.

Напомним

3 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла в США. Соответствующий указ №696/2026 опубликован.

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