Зеленский не может найти кандидата на должность посла Украины в США — Politico

$44.700.0151.550.06
ukenru
07:59 • 1106 просмотра
Из-за вражеских атак часть 3 областей осталась без света
07:00 • 4760 просмотра
россияне сбросили 8 авиабомб на Краматорск: 1 погибшая, 17 раненых
06:25 • 16840 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа
05:00 • 12689 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют
14 августа, 01:26 • 18228 просмотра
Трамп ввёл пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним
13 августа, 23:12 • 18175 просмотра
Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс
13 августа, 20:59 • 23177 просмотра
Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф
13 августа, 17:42 • 28691 просмотра
Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ
13 августа, 16:32 • 26630 просмотра
Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак
13 августа, 16:15 • 19934 просмотра
Ожидается повышение температуры на 3–5° — когда в Украину вернётся жара
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
3.2м/с
36%
756мм
Популярные новости
Европа предлагает Бразилии стать посредником в переговорах Украины и рф — советник президента страны13 августа, 23:44 • 14054 просмотра
ЦПД: рф распространяет во Франции фейки о кандидатах, поддерживающих Украину14 августа, 00:53 • 11172 просмотра
Кушнер едет к Нетаньяху на переговоры по Газе — Axios14 августа, 01:57 • 10105 просмотра
Вражеский БПЛА повредил жилой дом в Черкасской области, есть пострадавшие14 августа, 02:28 • 10774 просмотра
Что празднуют 14 августа в Украине и мире03:00 • 6588 просмотра
публикации
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto08:39 • 584 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа06:25 • 16854 просмотра
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 27617 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13 августа, 13:22 • 30715 просмотра
Подделывают ли медицинские документы в клинике Odrex — история пациента13 августа, 09:19 • 46811 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Юлия Свириденко
Олег Кипер
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Черкасская область
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 36208 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 33195 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 51374 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 46265 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 183783 просмотра
Актуальное
FAB-250
Микоян МиГ-29
MIM-104 Patriot
Шахед-136
The New York Times

Зеленский не может найти кандидата на должность посла Украины в США — Politico

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Президент Зеленский до сих пор не нашел кандидата на должность посла Украины в США из-за сложности работы с администрацией Трампа. Потенциальные кандидаты, в частности вице-премьер Свириденко, отказываются от этой должности.

Зеленский не может найти кандидата на должность посла Украины в США — Politico

Президент Владимир Зеленский до сих пор не может найти кандидата на должность посла Украины в США, который имел бы достаточный политический вес и влияние для работы с администрацией Дональда Трампа. Потенциальные кандидаты не спешат соглашаться на эту должность из-за сложности работы в Вашингтоне в условиях войны. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

По словам двух бывших высокопоставленных украинских чиновников и четырех депутатов, президент Украины прилагает значительные усилия, чтобы найти человека, обладающего достаточным влиянием для представления Киева в администрации президента Дональда Трампа.

По словам бывшего высокопоставленного украинского чиновника и республиканского эксперта по внешней политике, Зеленский ранее ускорил планы кадровых перестановок, чтобы предложить должность посла вице-премьер-министру Юлии Свириденко, однако она отказалась, что сорвало его планы, уточняет издание.

Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предлагал ей должность посла в США

- заявил Зеленский на пресс-конференции в конце июля.

Тогда он также заявил, что искал кандидата с максимально возможной квалификацией: "человека уровня заместителя премьер-министра, министра или премьер-министра".

Зеленский заявил, что предлагал Свириденко стать послом Украины в США23.07.26, 16:39 • 2833 просмотра

Однако с тех пор и другие потенциальные кандидаты также отказывались от сложной задачи руководить "непредсказуемой администрацией" Трампа, отмечает Politico.

Бывшая вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что кандидаты, обладающие достаточным авторитетом и квалификацией, опасаются, что им не понравятся условия, необходимые для надлежащего выполнения работы.

Она отметила, что это резко сужает круг вариантов для Зеленского. По словам Климпуш-Цинцадзе, такой человек, скорее всего, должен был бы быть из его ближайшего окружения, однако среди них нет никого, кто серьезно подходил бы на эту роль.

По словам бывшего украинского депутата, пожелавшего остаться анонимным, в команде Зеленского есть люди, которые хотят занять эту должность, однако "никто из них на самом деле не подходит".

Изображать ситуацию так, будто никто не хочет занимать эту должность, было бы чрезмерным упрощением. Конечно, есть люди, которые стремятся получить эту работу, но никто из них на самом деле не подходит. Зеленскому трудно найти замену

- сказал он.

Журналисты также отмечают, что есть признаки того, что Белый дом может вскоре попытаться возобновить мирные переговоры.

В этом случае крайне важно иметь в Вашингтоне посла, обладающего политическим весом, позволяющим достигать соглашения, полномочиями говорить от имени Зеленского и умением ориентироваться в администрации, где политика может быстро меняться. А также лоббировать интересы в Конгрессе

- говорится в статье.

Politico также подчеркивает, что Украина может остаться без влиятельного политика в Вашингтоне именно в тот момент, когда принимаются решения по вооружениям, противовоздушной обороне, логистике и обмену разведывательной информацией, а также по условиям возобновления мирных переговоров.

Вполне вероятно, что Зеленский никого не назначит до промежуточных выборов в США. Трудно будет судить, кто лучше всего впишется в политическую ситуацию, пока эти выборы не состоятся

- заявил депутат Ярослав Юрчишин.

Напомним

3 августа Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ольги Стефанишиной с должности посла в США. Соответствующий указ №696/2026 опубликован.

Американская экспертка назвала четырёх возможных кандидатов на должность посла Украины в США06.08.26, 22:14 • 41482 просмотра

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Война в Украине
Юлия Свириденко
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Киев