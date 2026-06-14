Астрологический прогноз 15-21 июня 2026 года: неделя любви, вдохновения и больших возможностей

15–21 июня может стать одной из самых красивых и вдохновляющих недель этого лета. В частности, произойдет Новолуние в Близнецах, гармоничные аспекты Венеры, неожиданные приятные события и одна из самых сакральных точек года — летнее солнцестояние. Подробнее о том, что нас ждет в этот период — специально для читателей УНН рассказала профессиональный астролог Ксения Базиленко.

Детали

По словам астролога, именно сейчас Вселенная будто напоминает нам, что пришло время мечтать, строить планы и не бояться перемен. Ведь уже после 29 июня начнется ретроградный Меркурий, а в конце лета нас будет ждать сезон затмений. Поэтому июнь стоит использовать максимально продуктивно.

Одной из главных фигур недели станет Венера. Именно она будет формировать самые красивые аспекты, наполняя нашу жизнь энергией любви, творчества, вдохновения и приятных неожиданностей — подчеркивает Ксения Базиленко.

Чего ожидать на этой неделе

В начале июня, 15 июня, по словам астролога произойдет мощное новолуние в Близнецах.

В 05:54 по киевскому времени произойдет одно из самых благоприятных Новолуний лета. Новый лунный цикл открывает перед нами возможность начать все с чистого листа, поставить новые цели и заложить фундамент будущих успехов — поясняет Ксения Базиленко.

Именно Новолуние считается лучшим временем для написания планов, формирования намерений и работы со своими мечтами.

Не упускайте этот день. Записывайте свои желания, составляйте списки целей, планируйте новые проекты и позвольте себе думать о великом. Энергия нового лунного цикла будет поддерживать все, что вы закладываете сейчас — подчеркивает эксперт.

Ксения Базиленко подчеркивает, что особую красоту этому Новолунию придает гармоничная конфигурация Венеры во Льве, Урана в Близнецах и Нептуна в Овне. Именно эти планеты создают один из самых красивых аспектов начала лета.

У многих могут начаться новые романтические истории, появиться интересные знакомства, неожиданные возможности и блестящие идеи. Это прекрасный период для творчества, финансовых целей, новых проектов и больших мечтаний. Не упустите свой шанс. Ближайшие две недели могут стать началом нового счастливого этапа жизни — отметила эксперт.

В то же время, в середине недели, а именно 16-18 июня, Венера сформирует напряженный аспект к Плутону. В эти дни эмоции могут стать сильнее, а желания — слишком страстными.

В эти дни важно не поддаваться ревности, обидам, финансовым соблазнам или стремлению любой ценой получить желаемое. Чрезмерные эмоции могут толкать на крайности как в отношениях, так и в финансовых вопросах. Поэтому избегайте поспешных решений, не поддавайтесь манипуляциям и помните, что истинное счастье не требует борьбы и крайностей — предостерегла астролог.

А завершение недели — 21 июня — подарит нам одно из самых магических событий года — летнее солнцестояние. Это день самого длинного дня и самой короткой ночи, который с древних времен считался временем великой силы и особых возможностей, поясняет эксперт.

По ее словам, для астрологов это одна из важнейших точек года, когда Солнце достигает вершины своей силы.

Наши предки почитали этот период как праздник Солнца, жизни, любви и достатка. Именно вокруг летнего солнцестояния зародились древние традиции, которые впоследствии стали основой празднования Ивана Купала. У славян и многих европейских народов зажигали большие костры, прыгали через огонь, водили хороводы, плели венки, собирали целебные травы и загадывали самые заветные желания. Считалось, что в эти дни природа открывает особую силу, а каждое искреннее намерение получает мощную поддержку Вселенной — пояснила Базиленко.

Что звезды предвещают для Украины

По словам эксперта, для Украины неделя может принести важные события, поддержку союзников и новые возможности.

Особого внимания потребуют 15, 16 и 17 июня. В эти дни важно внимательнее относиться к вопросам безопасности, не игнорировать сигналы тревоги и сохранять внутреннее спокойствие — подчеркнула Ксения Базиленко.

Главный совет недели

Не откладывайте жизнь на потом. Июнь пока открывает перед нами одно из лучших окон возможностей этого лета. Любите, творите, знакомьтесь, закладывайте фундамент будущего и не бойтесь быть счастливыми. Иногда один правильный шаг, сделанный в правильное время, способен изменить всю жизнь. Пусть эта неделя принесет вам вдохновение, любовь, добрые новости и веру в то, что лучшее еще впереди — подчеркнула Ксения Базиленко.

Овен

Неделя открывает перед вами новые горизонты. Хорошее время для обучения, поездок, знакомств и важных разговоров. Не бойтесь заявлять о себе — именно сейчас одна случайная встреча или новость могут изменить ваши планы к лучшему.

Телец

На первый план выходят финансовые вопросы. Новолуние поможет заложить фундамент будущего достатка. Хорошее время для новых источников дохода, покупок, инвестиций в себя и свои таланты. Не экономьте на том, что делает вас счастливыми.

Близнецы

Главные герои этой недели — именно вы. Новолуние в вашем знаке открывает новый личный цикл. Время обновляться, менять имидж, ставить новые цели и смело смотреть в будущее. Жизнь готова подарить вам новые возможности.

Рак

Вам полезно немного замедлиться. Это прекрасное время для внутренней перезагрузки, духовных практик, отдыха и восстановления сил. Доверяйте своей интуиции — она сейчас особенно сильна.

Лев

Венера в вашем знаке делает вас невероятно привлекательными. Впереди неделя ярких знакомств, поддержки друзей, приятных сюрпризов и новых мечтаний. Не бойтесь загадывать желания — Вселенная вас слышит.

Дева

На первый план выходят карьера, статус и профессиональные цели. Новолуние поможет определиться с направлением развития. Не бойтесь ставить перед собой большие задачи — сейчас вы способны на большее, чем думаете.

Весы

Отличный период для путешествий, обучения и расширения горизонтов. Жизнь будто приглашает вас выйти за пределы привычного. Новые знания, новые люди и новые впечатления могут принести счастливые перемены.

Скорпион

Неделя поможет освободиться от всего лишнего. Хорошее время для важных решений, финансовых вопросов и внутренних трансформаций. Позвольте себе отпустить то, что уже не приносит радости.

Стрелец

Новолуние активизирует сферу партнерства и отношений. Именно люди могут стать главным источником радости и новых возможностей. Не закрывайтесь от мира — рядом могут появиться очень важные люди.

Козерог

Пришло время позаботиться о себе. Полезно наладить режим, уделить внимание здоровью, завершить старые дела и навести порядок в жизни. Маленькие шаги сейчас принесут большие результаты.

Водолей

Одна из самых приятных недель лета. Любовь, творчество, вдохновение, дети и маленькие радости жизни выходят на первый план. Позвольте себе больше счастья и меньше контроля.

Рыбы

Самое большое счастье сейчас может прийти через дом, семью и близких людей. Прекрасное время для семейных встреч, обустройства жилья и теплых душевных разговоров. Именно в простых вещах скрывается истинная гармония.

Пусть эта неделя принесет каждому знаку Зодиака вдохновение, любовь и добрые новости. Не бойтесь мечтать — иногда Вселенная исполняет желания именно тогда, когда мы готовы в них поверить — резюмировала астролог

Отмечается, что этот гороскоп составлен на период с 15 по 21 июня 2026 года.

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