Ученые предупреждают о рекордной жаре и угрозе мониторингу климата

Планетарное потепление усиливается, а ключевые климатические показатели ухудшаются, заявили в четверг ведущие ученые, предупредив, что решения о финансировании, касающиеся системы наблюдения за Землей в Соединенных Штатах и других странах, угрожают усилиям по отслеживанию глобального потепления, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Более 70 ученых, включая участников Межправительственной панели ООН по изменению климата (IPCC), выразили обеспокоенность по поводу рекордного антропогенного потепления и резкого роста морских волн жары в ежегодном исследовании, опубликованном между основными оценками IPCC.

"Эти показатели являются важным мониторингом жизненно важных показателей пациента, который проявляет все более тревожные симптомы", - сказал Питер Торн, соавтор и профессор физической географии в Университете Мейнут в Ирландии.

"Все они опираются на комплекс глобальных возможностей наблюдения, которые впервые за мою жизнь систематически или активно ухудшаются, или находятся под угрозой", - сказал Торн, который также является заместителем председателя Глобальной системы наблюдения за климатом (GCOS), поддерживаемой ООН программы мониторинга Земли.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Earth System Science Data, к 2025 году глобальная температура достигла примерно 1,39°C выше доиндустриального уровня, причем почти все это потепление - 1,37°C - было вызвано деятельностью человека.

Ученые предупредили, что вызванное деятельностью человека потепление достигнет 1,5°C примерно к 2030 году.

В рамках Парижского соглашения по климату 2015 года страны договорились ограничить потепление значительно ниже 2°C – и предпочтительно 1,5°C – чтобы избежать худших последствий изменения климата.

Однако в докладе подчеркивается, что мир быстро накапливает тепло, усиливая "энергетический дисбаланс Земли" - скорость, с которой энергия поступает на планету и покидает ее.

"Без влияния человека этот показатель должен быть близок к нулю, но он растет с 1970-х годов и сейчас достиг рекордного уровня, удвоившись за последние десятилетия", - сказал ведущий автор исследования Пирс Форстер, профессор физики изменения климата в Университете Лидса в Великобритании.

Высокие темпы потепления обусловлены сочетанием выбросов парниковых газов, достигших исторического максимума, и уменьшением аэрозольного загрязнения, что ослабило охлаждающий эффект, так как эти частицы отражают солнечный свет.

Тем не менее, выбросы CO2 остаются основным фактором глобального потепления и находятся на рекордно высоком уровне.

Хотя ученые говорят, что выбросы замедляются, "углеродный бюджет" - количество CO2, которое еще можно выбросить, чтобы удержать потепление ниже 1,5°C, может быть исчерпан примерно через три года.

"Учитывая, что выбросы парниковых газов все еще растут, удержание глобального потепления ниже этого (1,5°C) порога сейчас кажется недостижимым", - сказал Орельен Рибес, климатолог французской метеорологической службы. Уровень моря поднялся примерно на 23 см в период с 1901 по 2025 год, и этот рост ускоряется - до 3,84 мм в год - из-за таяния наземного льда и теплового расширения по мере потепления океана.

Количество дней с морской жарой - новый показатель, добавленный в отчет этого года, - увеличилось более чем в три раза с 1991 года, достигнув в среднем 65 в 2025 году.

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Запущенный в 2023 году отчет Indicators of Global Climate Change предоставляет политикам ежегодную информацию о состоянии планеты в условиях ускорения изменения климата. Последняя оценка IPCC была завершена в 2023 году, а следующая ожидается в 2028 или 2029 году.

Ежегодный отчет по индикаторам базируется на примерно 40 глобальных наборах данных, полученных со спутников и множества наземных, морских и воздушных приборов, включая метеостанции, суда, буи и метеорологические зонды.

Однако, пишет издание, "усилия по борьбе с изменением климата все чаще отходят на второй план из-за войн на Ближнем Востоке и в Украине, а правительства сталкиваются с глобальным энергетическим кризисом, бюджетными ограничениями и президентом Дональдом Трампом, скептически относящимся к проблеме изменения климата".

"Будущий мониторинг этих показателей, таких как океанографические и спутниковые измерения энергетического дисбаланса Земли, находится под угрозой из-за геополитических решений и решений о государственном финансировании", - говорится в докладе.

В нем подчеркивается, что финансирование Всемирной метеорологической организации ООН сократилось, а Глобальная система наблюдения за климатом (GCOS) также находится под угрозой.

Под угрозой находятся несколько спутниковых программ, в том числе в Соединенных Штатах.

Авторы указали на недавнее решение администрации Трампа о выводе из эксплуатации сотен глубоководных приборов.

Такие приборы "невероятно важны" для понимания того, как океаны поглощают тепло и как это влияет на погодные условия и циркуляцию океана, сказала Саманта Берджесс, стратегический руководитель по вопросам климата в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF).

"Нам действительно нужны эти наблюдения на месте, чтобы продолжать мониторинг климата", – сказала она.

Ученые также упомянули об уменьшении количества измерений на месте в Африке, западной части Тихого океана и Южной Америке.

Берджесс сказала, что самолет, перевозящий систему наблюдения за атмосферой в Великобритании, недавно был лишен финансирования.

"Так что, к сожалению, это касается не только одной страны", - сказала она.

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