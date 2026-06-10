Май этого года стал вторым из самых жарких за всю историю наблюдений

Мир только что пережил второй самый жаркий май с начала ведения наблюдений, на фоне того, как изменение климата и развитие погодного явления Эль-Ниньо способствовали повышению средней температуры суши и моря, сообщила в среду Служба ЕС по изменению климата Copernicus (C3S), пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Самый жаркий май за всю историю наблюдений был в 2024 году, согласно данным, ведущимся с 1940 года.

Средняя глобальная температура в прошлом месяце была на 1,42 градуса Цельсия выше среднего показателя доиндустриальной эпохи 19-го века.

Западная Европа пережила одну из самых сильных волн жары, когда-либо зарегистрированных в начале года.

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C3S утверждает, что экстремальная жара в Европе соответствовала ожиданиям ученых относительно того, как изменение климата повлияет на континент, который нагревается быстрее всех в мире.

В некоторых частях Тихого океана наблюдались чрезвычайно высокие температуры на фоне того, как они переходят к условиям Эль-Ниньо.

Среди экстремальных погодных условий в прошлом месяце были смертельные наводнения в Китае и Турции.

Ожидается, что погодный режим Эль-Ниньо сформируется в ближайшие месяцы и будет способствовать экстремальным погодным условиям во всем мире.

Эль-Ниньо естественным образом возникает каждые два-семь лет, когда ослабление пассатов приводит к потеплению вод в восточной части Тихого океана. Результатом, как правило, является повышение глобальной температуры и нарушение выпадения осадков, что означает засуху в одних регионах и сильные дожди в других.

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