россия ударила по Успенскому собору Киево-Печерской лавры — эксклюзивное видео
Киев • УНН
Ночью 15 июня российские войска атаковали Успенский собор Лавры в Киеве. На территории святыни произошел масштабный пожар.
В ночь на понедельник, 15 июня, россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает УНН.
Детали
Корреспонденты запечатлели кадры попадания по Успенскому собору лавры.
Также в объективы наших корреспондентов попал пожар на территории святыни.
Напомним
В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке врага. В результате атаки, в частности, произошло возгорание на территории Киево-Печерской Лавры.
Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры — ПЦУ обнародовала фото15.06.26, 02:44 • 23712 просмотров