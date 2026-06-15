Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры во время обстрела - ПЦУ обнародовала фото

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подтвердил поражение вражескими ударами Успенского собора Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает УНН.

Епифаний попросил молитв о спасении святыни от разрушения.

Еще одно российское преступление против человечества, против истории, против христианства. Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что необходимо принять решительные меры, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился? Пресвятая Богородица, останови Ирода!