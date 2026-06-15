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Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры во время обстрела - ПЦУ обнародовала фото

Киев • УНН

 • 962 просмотра

Митрополит Епифаний подтвердил удар по Успенскому собору Киево-Печерской лавры. В результате массированной атаки на территории святыни вспыхнул пожар.

Россия атаковала Успенский собор Киево-Печерской лавры во время обстрела - ПЦУ обнародовала фото

Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний подтвердил поражение вражескими ударами Успенского собора Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает УНН.

Детали

Епифаний попросил молитв о спасении святыни от разрушения.

Еще одно российское преступление против человечества, против истории, против христианства. Что еще должен сделать кремлевский антихрист, чтобы мир осознал, что необходимо принять решительные меры, чтобы российский террор против Украины и самих принципов мира прекратился? Пресвятая Богородица, останови Ирода!

- написал Епифаний в соцсети Х.

В свою очередь спикер Киевской Митрополии ПЦУ Евстратий "Зоря" обнародовал фото пожара на территории Киево-Печерской лавры.

Напомним

Украина в ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированной комбинированной атаке врага. В результате атаки, в частности, произошло возгорание на территории Киево-Печерской Лавры.

Комбинированная атака на Киев: жители столицы массово спускаются в метро15.06.26, 02:27 • 5164 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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