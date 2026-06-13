$44.9351.84
ukenru
16:15 • 1534 просмотра
Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки
15:55 • 4044 просмотра
Трамп посетит рабочую сессию с Зеленским на саммите G7 - Reuters
13:50 • 11793 просмотра
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины
13 июня, 10:23 • 20456 просмотра
ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в КрымуVideo
13 июня, 09:17 • 24919 просмотра
США значительно сокращают количество самолетов и кораблей для НАТО в Европе - NYT
12 июня, 18:12 • 32913 просмотра
МВФ и Украина на уровне персонала достигли договоренности о пересмотре программы EFF и транше 690 млн долларов
12 июня, 17:39 • 53851 просмотра
ЕС 15 июня открывает первый кластер переговоров о вступлении Украины и Молдовы — глава Еврокомиссии
Эксклюзив
12 июня, 16:54 • 40208 просмотра
Топливо по талонам, дефицит продуктов и проблемы с логистикой: что происходит в оккупированном Крыму
12 июня, 16:39 • 34907 просмотра
Илон Маск стал первым в мире долларовым триллионером
12 июня, 15:54 • 31311 просмотра
Суд избрал меры пресечения обвиняемым в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей врачам OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
1.6м/с
50%
747мм
Популярные новости
Тысячи антидроновых ракет Martlet уже направляются в Украину - Британия подтвердила передачу оружия13 июня, 07:04 • 12488 просмотра
Алжир строит газопровод в Европу на фоне отказа ЕС от российского газа - разведка13 июня, 07:26 • 9298 просмотра
Обстрелы рф Днепропетровщины 13 июня - есть погибший и 13 раненых, среди них ребенокPhoto13 июня, 09:08 • 5366 просмотра
В центре Днепра произошла стрельба и массовая драка - полиция начала следствиеVideo13 июня, 09:58 • 13937 просмотра
Кандидатка в мэры Кракова выбросила флаги Украины и ЕС в предвыборном видеороликеVideo11:07 • 10556 просмотра
публикации
"Ургентная ситуация": как Европа переосмысливает свою безопасность и роль в этом Украины13:50 • 11793 просмотра
Что должно быть в аптечке во время путешествия, чтобы отдых не испортили мелкие неприятности13 июня, 06:20 • 27078 просмотра
Как ухаживать за лавандой: полив, подкормка, обрезка и защита растенияPhoto13 июня, 05:52 • 33851 просмотра
Йога во время беременности: что говорят специалистыVideo12 июня, 12:44 • 46413 просмотра
Для похудения не обязательно проходить 10 тысяч шагов в день - ученые назвали более эффективную норму12 июня, 12:09 • 48647 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Ирина Терех
Оксен Лисовой
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Крым
Херсонская область
Германия
Реклама
УНН Lite
Под Белым домом установили гигантскую арену для боя в клетке в день рождения ТрампаPhotoVideo12 июня, 14:17 • 27242 просмотра
Тейлор Свифт стала самой молодой женщиной в Зале славы авторов песенVideo12 июня, 13:21 • 28810 просмотра
Ольга Мартыновская извинилась после критики из-за рассказа об издевательствах над животными в детствеPhoto12 июня, 10:00 • 36955 просмотра
Bad Bunny встретился с Папой Львом в Мадриде10 июня, 06:09 • 91873 просмотра
Трамп поделился постом со словами "Нью-Йорк любит Трампа" после того, как его освистали на игре "Никс"Photo9 июня, 13:09 • 76478 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Беспилотный летательный аппарат

Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки

Киев • УНН

 • 1534 просмотра

Федоров анонсировал постепенное увольнение военных с самой длительной службой и новую систему отсрочек. Срок будет зависеть от боевого опыта, а минимальная пауза составит полгода.

Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки

Министр обороны Украины Михаил Федоров разъяснил вопрос отсрочки после окончания контракта на службу в армии и указал, что для военных, которые дольше всего находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых, "до конца года начинаем постепенное увольнение со службы", пишет УНН.

Чем дольше служба - тем длительнее гарантированная отсрочка. Один из принципов новой контрактной системы - справедливо учитывать уже пройденный путь военного

- написал Федоров в субботу в соцсетях.

Министр подчеркнул: "После завершения контракта военные гарантированно будут получать отсрочку. Ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях".

Для различных типов контрактов, по его словам, "будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы".

"Гарантированная для всех - полгода. Далее зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии", - отметил он и привел примеры:

  • например, есть гражданский, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел на боевых, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной - полтора года;
    • если же такой контракт подписал действующий военнослужащий (в таком случае на 10 месяцев), который с 2021 года в армии, то добавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го. Так, к 1,5 года добавляются еще два года и один месяц. В результате после завершения контракта военный получит 3 года и 7 месяцев отсрочки.

      "Наша задача - сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой", - указал министр.

      Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы. Это касается и военных, которые дольше всего находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы

      - сообщил Федоров.

      Подробнее об условиях новых контрактов и расчете отсрочек, по словам главы Минобороны, можно узнать на сайте контрактной системы Сил обороны и по номеру горячей линии 1519.

      Зеленский анонсировал выплаты в 300 тысяч для военных и новые условия службы, первые доплаты "уже в июне"12.06.26, 14:47 • 25867 просмотров

      Юлия Шрамко

      ОбществоВойна в Украине
      Социальная сеть
      Мобилизация
      Военное положение
      Война в Украине
      Михаил Федоров
      Министерство обороны Украины
      Вооруженные силы Украины
      Украина