Федоров анонсировал "постепенное увольнение" военных с самой долгой службой и разъяснил отсрочки

Министр обороны Украины Михаил Федоров разъяснил вопрос отсрочки после окончания контракта на службу в армии и указал, что для военных, которые дольше всего находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых, "до конца года начинаем постепенное увольнение со службы", пишет УНН.

Чем дольше служба - тем длительнее гарантированная отсрочка. Один из принципов новой контрактной системы - справедливо учитывать уже пройденный путь военного - написал Федоров в субботу в соцсетях.

Министр подчеркнул: "После завершения контракта военные гарантированно будут получать отсрочку. Ее продолжительность будет зависеть не только от типа контракта, но и от предыдущего срока службы и участия в боевых действиях".

Для различных типов контрактов, по его словам, "будут действовать отдельные механизмы расчета отсрочки, учитывающие боевой опыт и годы службы".

"Гарантированная для всех - полгода. Далее зависит от того, какой контракт вы заключили и как долго служили в армии", - отметил он и привел примеры:

например, есть гражданский, который подписал пехотно-штурмовой контракт на 14 месяцев. Во время службы четыре месяца провел на боевых, за что получил 12 месяцев отсрочки. Вместе с гарантированной - полтора года;

если же такой контракт подписал действующий военнослужащий (в таком случае на 10 месяцев), который с 2021 года в армии, то добавляется еще по 6 месяцев за год службы с 2022 года и по месяцу за год до 2022-го. Так, к 1,5 года добавляются еще два года и один месяц. В результате после завершения контракта военный получит 3 года и 7 месяцев отсрочки.

"Наша задача - сделать систему военной службы прогнозируемой и справедливой", - указал министр.

Те, кто дольше защищал страну, должны получать больше времени на восстановление после завершения службы. Это касается и военных, которые дольше всего находятся в Силах обороны и провели больше всего времени на боевых. Для них до конца года начинаем постепенное увольнение со службы - сообщил Федоров.

Подробнее об условиях новых контрактов и расчете отсрочек, по словам главы Минобороны, можно узнать на сайте контрактной системы Сил обороны и по номеру горячей линии 1519.

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