ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в Крыму
Киев • УНН
ВСУ поразили КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонную переправу в Крыму. Операция направлена на полное блокирование вражеской логистики и переправ.
В ночь на 13 июня украинские военные нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Первом отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, пишет УНН.
Детали
Поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост, понтонная переправа и грузовики на Чонгаре. Переходим к патрулированию вражеской логистики из в.о. Крыма и блокированию попыток восстановления переправ. Пропускная способность понтонов невысока, в очередях к ним вынуждены скапливаться грузовики, становясь для нас готовыми целями
Эта операция была частью единого замысла и является результатом системной работы совместного Центра мультидоменных операций "Фаланга" 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло и 475 ОШП "CODE 9.2".
Цель формирования мультидоменного Центра - обеспечение предпосылок для постоянного продвижения на суше
На видеозаписях ударов, которые показали в Первом отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, вместо традиционного прицела - зеленое сердце, характерное для ударных дронов производства компании Fire Point.
Напомним
Оккупанты заявили об ударах по Чонгарскому мосту и перекрытии движения в Джанкой. На переправе к Арабатской стрелке ввели реверсивный режим.