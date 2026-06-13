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ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в Крыму

Киев • УНН

 • 2984 просмотра

ВСУ поразили КПП "Джанкой", железнодорожный мост и понтонную переправу в Крыму. Операция направлена на полное блокирование вражеской логистики и переправ.

ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в Крыму

В ночь на 13 июня украинские военные нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Первом отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, пишет УНН.

Детали

Поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост, понтонная переправа и грузовики на Чонгаре. Переходим к патрулированию вражеской логистики из в.о. Крыма и блокированию попыток восстановления переправ. Пропускная способность понтонов невысока, в очередях к ним вынуждены скапливаться грузовики, становясь для нас готовыми целями

- говорится в сообщении.

Эта операция была частью единого замысла и является результатом системной работы совместного Центра мультидоменных операций "Фаланга" 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло и 475 ОШП "CODE 9.2".

Цель формирования мультидоменного Центра - обеспечение предпосылок для постоянного продвижения на суше

- добавили военные.

На видеозаписях ударов, которые показали в Первом отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, вместо традиционного прицела - зеленое сердце, характерное для ударных дронов производства компании Fire Point.

Напомним

Оккупанты заявили об ударах по Чонгарскому мосту и перекрытии движения в Джанкой. На переправе к Арабатской стрелке ввели реверсивный режим.

Евгений Устименко

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