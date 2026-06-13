ВСУ нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе в Крыму

В ночь на 13 июня украинские военные нанесли удары по КПП "Джанкой", железнодорожному мосту и понтонной переправе во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Первом отдельном штурмовом полку имени Дмитрия Коцюбайло, пишет УНН.

Поражены КПП "Джанкой", железнодорожный мост, понтонная переправа и грузовики на Чонгаре. Переходим к патрулированию вражеской логистики из в.о. Крыма и блокированию попыток восстановления переправ. Пропускная способность понтонов невысока, в очередях к ним вынуждены скапливаться грузовики, становясь для нас готовыми целями