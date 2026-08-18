Рада одобрила реформу финансирования высшего образования - закон о грантах на обучение принят

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предлагает новый подход к финансированию получения высшего образования - в частности, введение системы грантов на обучение. Об этом передает УНН со ссылкой на заседание парламента.

Детали

За законопроект №10399 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям" проголосовали 298 народных депутатов.

Как рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, документ - одна из крупнейших реформ финансирования высшего образования за последние годы.

По его словам, государство постепенно переходит от финансирования исключительно учреждений образования к принципу "деньги следуют за студентом" - гранты становятся полноценным, наряду с бюджетными местами, механизмом оплаты обучения.

Гранты будут разными: академические - по результатам НМТ (ВНО), социальные - для уязвимых категорий, специальные - за достижения в спорте и искусстве, а также отдельные Гранты Героев - для ветеранов, лиц с инвалидностью вследствие войны и участников Революции Достоинства.

Государство законодательно гарантирует, что расходы на подготовку специалистов не могут быть меньше прошлогодних с учетом инфляции, и как минимум 51% выпускников учреждений общего среднего образования смогут обучаться за государственные средства - за счет бюджета или гранта.

Приоритет госзаказа - специальности, критически важные для безопасности и экономики государства, нашего будущего восстановления. Граждане, которые уже получили высшее образование за средства государственного бюджета или за государственный грант, при определенных Законом условиях смогут повторно получить государственную поддержку для получения той же степени образования - отметил Бабак.

В переходных положениях законопроекта указывается, что он вступит в силу с 1 января 2027 года, однако механизм академических грантов заработает уже через месяц после его опубликования.

Напомним

Министерство образования и науки утвердило новые подходы к оцениванию учащихся 5–9 классов, упростив фиксацию результатов в журнале. Теперь за семестр выставляется одна оценка по предмету без обязательного указания групп результатов.