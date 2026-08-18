Рада схвалила реформу фінансування вищої освіти - закон про гранти на навчання прийнято

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт, який пропонує новий підхід до фінансування здобуття вищої освіти - зокрема, запровадження системи грантів на навчання. Про це передає УНН з посиланням на засідання парламенту.

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За законопроєкт №10399 "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам" проголосували 298 народних депутатів.

Як розповів голова комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, документ - одна з найбільших реформ фінансування вищої освіти за останні роки.

За його словами, держава поступово переходить від фінансування виключно закладів освіти до принципу "гроші ходять за студентом" - гранти стають повноцінним, поряд із бюджетними місцями, механізмом оплати навчання.

Гранти будуть різними: академічні - за результатами НМТ(ЗНО), соціальні - для вразливих категорій, спеціальні - за досягнення в спорті й мистецтві, а також окремі Гранти Героїв - для ветеранів, осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників Революції Гідності.

Держава законодавчо гарантує, що видатки на підготовку фахівців не можуть бути меншими за минулорічні з урахуванням інфляції, і щонайменше 51% випускників закладів загальної середньої освіти зможуть навчатися за державні кошти - бюджет або грант.

Пріоритет держзамовлення - спеціальності, критичні для безпеки й економіки держави, нашої майбутньої відбудови. Громадяни, які вже здобули вищу освіту за кошти державного бюджету або за державним грантом, за визначених Законом умов зможуть повторно отримати державну підтримку для здобуття того самого ступеня освіти - зазначив Бабак.

У перехідних положеннях законопроєкту вказується, що він набере чинності з 1 січня 2027 року, проте механізм академічних грантів запрацює вже через місяць після його опублікування.

Нагадаємо

Міністерство освіти і науки затвердило нові підходи до оцінювання учнів 5-9 класів, спростивши фіксацію результатів у журналі. Тепер за семестр виставляється одна оцінка з предмета без обов'язкового зазначення груп результатів.