У МЗС підтвердили, що Пекін просив Київ не бити по владивостоку під час візиту китайської делегації

Китайська сторона зверталася до України з проханням не завдавати ударів по Владивостоку під час перебування там високопоставленої китайської делегації. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий під час брифінгу 8 вересня, передає УНН.

"Такі звернення надходять не вперше", – зазначив Тихий, коментуючи інформацію про прохання Пекіна.

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За його словами, китайська сторона звернулася до українського зовнішньополітичного відомства з проханням не завдавати ударів по району, де мала перебувати китайська делегація.

"Це визнання суб'єктності України. Особливо якщо подивитися, де знаходиться Україна, а де – Владивосток", – заявив речник МЗС.

Контекст

Йшлося про період проведення Східного економічного форуму у Владивостоці, який відбувався 1–4 вересня. Китайську делегацію очолював віцепрем'єр Державної ради КНР Дін Сюесян, член Постійного комітету Політбюро ЦК Комуністичної партії Китаю. Він перебував у Владивостоці 2–4 вересня.

Ще 1 вересня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що одна з "інших світових держав" попросила Україну на певний час утриматися від ударів у напрямку Владивостока. Тоді глава держави не називав країну, але заявив, що Україна врахує це прохання.

Згодом японське агентство Kyodo News із посиланням на джерела повідомило, що з відповідним проханням до Києва звернувся саме Китай у зв'язку з перебуванням китайської делегації у Владивостоці.

За даними Kyodo, Україна погодилася тимчасово утриматися від ударів по Владивостоку на період перебування китайських представників.

Водночас публічних підтверджень того, що Україна планувала конкретний удар по Владивостоку саме в цей період, немає. Також китайська сторона публічно не пояснювала мотиви свого звернення.

Нагадаємо

Адміністрація президента США Дональда Трампа минулого тижня попросила Україну утриматися від ударів далекобійними ракетами та безпілотниками по москві, санкт-петербургу та північних регіонах росії протягом кількох днів.