В МИД подтвердили, что Пекин просил Киев не наносить удары по Владивостоку во время визита китайской делегации

Китайская сторона обращалась к Украине с просьбой не наносить удары по Владивостоку во время пребывания там высокопоставленной китайской делегации. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий во время брифинга 8 сентября, передает УНН.

"Такие обращения поступают не впервые", – отметил Тихий, комментируя информацию о просьбе Пекина.

Детали

По его словам, китайская сторона обратилась к украинскому внешнеполитическому ведомству с просьбой не наносить удары по району, где должна была находиться китайская делегация.

"Это признание субъектности Украины. Особенно если посмотреть, где находится Украина, а где – Владивосток", – заявил пресс-секретарь МИД.

Контекст

Речь шла о периоде проведения Восточного экономического форума во Владивостоке, который проходил 1–4 сентября. Китайскую делегацию возглавлял вице-премьер Государственного совета КНР Дин Сюэсян, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая. Он находился во Владивостоке 2–4 сентября.

Еще 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что одна из "других мировых держав" попросила Украину на некоторое время воздержаться от ударов в направлении Владивостока. Тогда глава государства не назвал страну, но заявил, что Украина учтет эту просьбу.

Впоследствии японское агентство Kyodo News со ссылкой на источники сообщило, что с соответствующей просьбой к Киеву обратился именно Китай в связи с пребыванием китайской делегации во Владивостоке.

По данным Kyodo, Украина согласилась временно воздержаться от ударов по Владивостоку на период пребывания китайских представителей.

В то же время публичных подтверждений того, что Украина планировала конкретный удар по Владивостоку именно в этот период, нет. Также китайская сторона публично не объясняла мотивы своего обращения.

Напомним

Администрация президента США Дональда Трампа на прошлой неделе попросила Украину воздержаться от ударов дальнобойными ракетами и беспилотниками по москве, санкт-петербургу и северным регионам россии в течение нескольких дней.