Не лише по москві: США просили Україну не бити по петербургу та північних регіонах рф у найближчі дні - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа минулого тижня попросила Україну утриматися від ударів далекобійними ракетами та безпілотниками по москві, санкт-петербургу та північних регіонах росії протягом кількох днів. Про це повідомляє УНН із посиланням на кореспондента Financial Times Крістофера Міллера.

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За даними Міллера, який посилається на джерела, обізнані із запитом, представники адміністрації Трампа минулого тижня звернулися до Києва із проханням не завдавати ударів по москві, санкт-петербургу та північних регіонах росії у понеділок, вівторок і середу. Йшлося про удари із застосуванням українських далекобійних ракет та безпілотників.

Причиною такого прохання, за інформацією FT, були плани США відправити до москви літак із високопоставленим американським чиновником.

"Україна погодилася, повідомили джерела", – зазначив Міллер.

Журналіст також звернув увагу, що 25 серпня в москві приземлився військово-транспортний літак ВПС США C-17. Однак наразі офіційних повідомлень Вашингтона або Києва щодо такого прохання, а також інформації про те, хто саме з американських високопосадовців міг прибути до російської столиці, немає.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, США попросили Україну не бити по москві під час візиту директора ЦРУ Джона Раткліффа.