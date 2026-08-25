Не лише по москві: США просили Україну не бити по петербургу та північних регіонах рф у найближчі дні - ЗМІ

$44.710.0552.160.09
ukenru
15:05 • 9114 перегляди
Міндіч передав Мудрій готівку, щоб внести заставу за Галущенка - прокурор
12:05 • 19710 перегляди
Зеленський: Україна отримала "трішки" ракет до Patriot, треба більше
Ексклюзив
11:07 • 21320 перегляди
У справі "Форест Гамп" застави за Мудру та Микитася досі не внесли - ВАКС
Ексклюзив
25 серпня, 09:51 • 22674 перегляди
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo
Ексклюзив
25 серпня, 09:25 • 22847 перегляди
Вклали гроші в бренд, а можете втратити його: юристка попередила про головну пастку для бізнесу
25 серпня, 08:33 • 20709 перегляди
Біля аеропорту Лейпцига знайшли ще один дрон і вибухівку - ЗМІ
25 серпня, 08:22 • 16165 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та установок Астраханського ГПЗ
Ексклюзив
25 серпня, 08:07 • 33867 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
25 серпня, 07:38 • 16122 перегляди
СЕО Fire Point розповіла про плани розширення виробництва за кордоном
Ексклюзив
25 серпня, 07:28 • 27158 перегляди
Три роки до закриття справи: як строки давності можуть вплинути на суд у справі лікарів Odrex
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+20°
1.3м/с
44%
749мм
Популярнi новини
У рф заявили про приземлення військового літака США у москві25 серпня, 09:47 • 11416 перегляди
У Польщі восьмеро чоловіків побили трьох українців, нападник хотів прочитати "лекцію про Волинь" - ЗМІ25 серпня, 10:33 • 10352 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo13:15 • 14443 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище14:06 • 11323 перегляди
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки15:14 • 7816 перегляди
Публікації
Як зробити томатний сік у домашніх умовах без соковижималки15:14 • 7832 перегляди
Часткове місячне затемнення 28 серпня: де буде видно та що відомо про явище14:06 • 11327 перегляди
Для успішних бойових місій необхідно мати екосистему, одного дрона недостатньоPhotoVideo13:15 • 14447 перегляди
Майже третина скарг бізнесу на правоохоронців стосується БЕБ - Рада бізнес-омбудсмена
Ексклюзив
25 серпня, 08:07 • 33866 перегляди
Три роки до закриття справи: як строки давності можуть вплинути на суд у справі лікарів Odrex
Ексклюзив
25 серпня, 07:28 • 27156 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ірина Мудра
Джон Реткліфф (політик)
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Іран
Краматорськ
Реклама
УНН Lite
Кріштіану Роналду після весілля здивував новим образом із медово-русявим волоссямPhoto25 серпня, 01:05 • 50860 перегляди
Донька Брюса Вілліса розповіла про втрату "іншої версії" батька через деменціюPhoto25 серпня, 00:05 • 51400 перегляди
Він Дізель заявив, що готовий померти за доньку Пола Вокера та про їх особливий зв'язокPhoto24 серпня, 01:03 • 91389 перегляди
Сандра Буллок показала рідкісні фото дітей та розповіла про сімейне життяPhoto23 серпня, 01:04 • 99076 перегляди
Гейлі Бібер показала, як відсвяткувала другий день народження сина Джастіна БібераPhoto22 серпня, 23:04 • 93585 перегляди
Актуальне
The Times
The Guardian
Brent
ФАБ-250
Фільм

Не лише по москві: США просили Україну не бити по петербургу та північних регіонах рф у найближчі дні - ЗМІ

Київ • УНН

 • 658 перегляди

Адміністрація Трампа попросила Київ на кілька днів утриматися від ударів по москві, санкт-петербургу та півночі росії. Україна погодилася.

Не лише по москві: США просили Україну не бити по петербургу та північних регіонах рф у найближчі дні - ЗМІ

Адміністрація президента США Дональда Трампа минулого тижня попросила Україну утриматися від ударів далекобійними ракетами та безпілотниками по москві, санкт-петербургу та північних регіонах росії протягом кількох днів. Про це повідомляє УНН із посиланням на кореспондента Financial Times Крістофера Міллера.

Деталі

За даними Міллера, який посилається на джерела, обізнані із запитом, представники адміністрації Трампа минулого тижня звернулися до Києва із проханням не завдавати ударів по москві, санкт-петербургу та північних регіонах росії у понеділок, вівторок і середу. Йшлося про удари із застосуванням українських далекобійних ракет та безпілотників.

Причиною такого прохання, за інформацією FT, були плани США відправити до москви літак із високопоставленим американським чиновником.

"Україна погодилася, повідомили джерела", – зазначив Міллер.

Журналіст також звернув увагу, що 25 серпня в москві приземлився військово-транспортний літак ВПС США C-17. Однак наразі офіційних повідомлень Вашингтона або Києва щодо такого прохання, а також інформації про те, хто саме з американських високопосадовців міг прибути до російської столиці, немає.

Нагадаємо 

Як повідомляв УНН, США попросили Україну не бити по москві під час візиту директора ЦРУ Джона Раткліффа.

Олександра Василенко

Війна в УкраїніСвіт
Війна в Україні
Джон Реткліфф (політик)
Повітряні сили США
Financial Times
Вашингтон
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ