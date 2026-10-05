"Осине гніздо" рік потому: експертизи, слідство і боротьба родин померлих пацієнтів Odrex

Майже рік минув після публікації документального фільму "Осине гніздо", у якому родичі померлих пацієнтів Odrex розповіли свою правду про лікування в одеській клініці. За їхніми словами, воно обернулося ускладненнями, величезними рахунками та смертю близьких. Ще до виходу фільму його герої звернулися до правоохоронців. На якому етапі розслідування та судові процеси, дізнавався УНН.

Сім років без експертизи - справа про смерть чоловіка Світлани Гук

Світлана Гук, кадр з документального фільму “Осине гніздо”

Історія Світлани Гук почалася ще у 2019 році. Її чоловік звернувся до Odrex із пухлиною тимуса. За словами вдови, лікарі переконували родину у необхідності операції та позитивних перспективах лікування.

Після хірургічного втручання стан чоловіка різко погіршився, а за кілька днів він помер у реанімації.

Світлана розповідала, що за лікування родина заплатила близько $42 500. Уже після смерті чоловіка клініка звернулася до суду з вимогою, аби вдова сплатила ще близько 900 тис. грн. Ідеться про цивільну справу № 522/19678/19 за позовом ТОВ "Дім медицини", що працює під брендом Odrex, до Світлани Гук про стягнення заборгованості за договором про надання медичних послуг.

Своєю чергою Гук звернулася до суду проти ТОВ "Дім медицини". Її цивільна справа № 522/10741/22 стосується захисту прав споживача медичних послуг, часткової недійсності правочину та відшкодування матеріальної й моральної шкоди.

Окрім цивільних спорів із клінікою, триває і кримінальне провадження № 12022162510001375, зареєстроване за ч. 2 ст. 190 КК України. У його межах слідство має встановити обставини лікування чоловіка Світлани Гук та дати їм кримінально-правову оцінку. Однак за сім років справа так і не дійшла до ключового етапу - повноцінної судово-медичної експертизи.

І це при тому, що саме експертиза має дати відповіді: чи правильно була обрана тактика лікування, чи обґрунтованим було хірургічне втручання, чи дотрималися лікарі медичних стандартів та чи існує причинно-наслідковий зв’язок між їхніми діями і смертю чоловіка Світлани.

Однак отримати такий висновок Гук не може роками. Матеріали справи неодноразово направляли до експертних установ, але дослідження так і не було проведене.

Київ двічі пояснив відмову у проведенні експертизи відсутністю патолого-анатомічного розтину та неможливістю достовірно встановити причину смерті. Львів серед причин відмови називав відсутність затвердженого переліку платних послуг, а також те, що записи у медичній карті стаціонарного хворого були зроблені російською мовою, що, за позицією бюро, перешкоджало їх об’єктивному вивченню.

Тоді планувалося перекласти документацію українською та знову направити матеріали експертам. Однак, як розповіла УНН Світлана Гук, отримати необхідний експертний висновок досі не вдалося.

Навіть у рамках кримінального провадження Київ утретє відмовив у проведенні експертизи – повідомила Гук.

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Ольга Мелай - питання до документів і заблокована перевірка

Ольга Мелай, кадр з документального фільму “Осине гніздо”

Чоловік Ольги Мелай проходив у Odrex хіміотерапію. Через необхідність регулярного введення препаратів йому запропонували встановити спеціальний порт - процедуру, яку працівники клініки описували як малоінвазивну та нескладну. Однак після втручання Ігор Мелай опинився у реанімації у критичному стані, а згодом помер. Загалом лікування та препарати обійшлися родині більш ніж у 2,5 млн грн.

Після смерті чоловіка в Ольги виникли запитання до медичної документації: у виписці, за її словами, практично не було інформації ані про саме встановлення порту, ані про наслідки втручання. Вдова звернулася до правоохоронців, вона передала слідству копії документів про оплату лікування, а слідчий повідомив про намір направити медичну карту на судово-медичну експертизу.

Мелай звернулася до правоохоронців. За її заявою розслідується кримінальне провадження № 42025163030000200, зареєстроване за ч. 3 ст. 190 КК України. Вона передала слідству копії документів про оплату лікування, а слідчий повідомив про намір направити медичну карту на судово-медичну експертизу.

Не обмежуючись кримінальним провадженням, Мелай звернулася до МОЗ із проханням перевірити медичні записи про лікування її чоловіка в Odrex на невідповідність та можливу підробку. Міністерство доручило Департаменту охорони здоров’я Одеської ОВА провести клініко-експертну оцінку, однак перевірку провести не вдалося. У Департаменті пояснили це тим, що клініка Odrex не надала медичну документацію пацієнта, пославшись на її вилучення правоохоронцями в межах кримінального провадження.

Після цього Мелай сама звернулася до поліції з проханням надати Департаменту доступ до вилучених матеріалів. Паралельно вона подала заяви до НСЗУ та ЕСОЗ щодо перевірки даних про лікування чоловіка та електронних медичних записів.

Тож майже за рік після відкриття кримінального провадження питання про те, що саме відбувалося під час лікування Ігоря Мелая і чи були допущені порушення, досі залишається без остаточної відповіді.

Батьку Христини Тоткайло обіцяли "зберегти голос"

Христина Тоткайло, кадр з документального фільму “Осине гніздо”

У серпні 2024 року Христина Тоткайло дізналася, що в її батька онкологічне захворювання. Родина живе у Києві, тому спочатку звернулася до лікарні "Феофанія". За словами Христини, після консиліуму лікарі дійшли висновку, що агресивна хіміотерапія до радикального хірургічного втручання у його випадку є надто ризикованою.

На тому ж консиліумі, за словами Христини, був присутній хірург Ігор Бєлоцерковський. Саме він запропонував родині звернутися до одеської клініки Odrex, де працювала його дружина - онколог Марина Бєлоцерковська. Христина згадує, що родині пояснили: саме там батькові можуть провести лікування так, щоб зберегти гортань і голос.

У Odrex чоловіку призначили п’ятиденний курс хіміотерапії та планували наступний. Також йому встановили гастростому для харчування. Христина розповідала, що неодноразово просила контролювати її стан і змінювати пов’язки, однак, за її словами, за кілька днів належного догляду не було. Перед випискою з’ясувалося, що в ділянці гастростоми утворився наскрізний отвір.

Після повернення до Києва стан батька різко погіршився: почали відмовляти нирки, у роті з’явилися рани. Христина стверджує, що на її запитання про призначене лікування та стан батька вона не отримувала зрозумілих відповідей.

Родина заплатила за лікування понад 250 тис. грн. Врятувати батька не вдалося - він помер. Після його смерті Христина звернулася до правоохоронців.

Після його смерті Христина звернулася до правоохоронців. За її заявою розслідується кримінальне провадження № 42025163030000197.

Нещодавно мені повідомили, що слідчого у справі змінили, а документи направили на експертизу. Поки це вся інформація, яку я маю про рух провадження. Отримувати детальнішу інформацію мені складно, оскільки я перебуваю в Києві, а розслідування ведеться в Одесі - розповіла Христина Тоткайло.

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Минуло вже кілька років, однак остаточних відповідей родини так і не отримали. Розслідування супроводжуються затримками, змінами слідчих і труднощами з проведенням експертиз. Водночас близькі померлих пацієнтів Odrex продовжують боротися за право знати правду про те, що сталося з їхніми рідними.