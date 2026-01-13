Різні версії однієї операції: вдова померлого пацієнта Odrex виявила факти підробки клінікою медичної документації

Дружина пацієнта Ігоря Мелая, який помер після лікування в одеській приватній клініці Odrex, передала редакції УНН документи, які, на її переконання, свідчать: смерть чоловіка є не трагічним збігом обставин, а наслідком рішень медиків клініки. Надані жінкою матеріали – рецензії та внутрішні документи клініки – відкривають нові деталі історії лікування, що завершилася смертю пацієнта та судовою боротьбою його дружини за справедливість. Які невідповідності ми побачили у наданій медичній документації, читайте в матеріалі УНН.

Чоловік Ольги Мелай лікувався в одеській приватній клініці Odrex із діагнозом В-клітинна лімфома. Він уже проходив курс хіміотерапії, коли лікарі запропонували встановити підшкірний плевральний порт – для зручнішого введення препаратів і зменшення кількості пункцій. За словами Ольги, процедуру презентували як малоінвазивну, безпечну і швидку: до 30-45 хвилин під місцевою анестезією.

Скрін з сайту клініки "Одрекс"

Перед початком операції чоловік Ольги Мелай підписав документи, у яких погодився саме на такий формат втручання – під внутрішньовенною анестезією, без застосування штучної вентиляції легень.

Згода на проведення конкретного типу анестезії, документ редакції УНН надала Ольга Мелай

Однак, операція яка мала тривати не більше 45 хвилин, перетворилась на три години. Саме стільки Ольга Мелай прочекала під дверима операційної, без жодних пояснень зі сторони "Одрекс". Коли ж операція завершилась – лікарі заявили, що "все пройшло успішно" і що для пацієнта "починається нове життя".

Нове життя не почалося

Однак, одразу після операції замість звичайної палати чоловік Ольги Мелай опинився в реанімації у критичному стані. За словами Ольги, коли вона вперше побачила чоловіка після проведення "малоінвазивної процедури", він не дихав самостійно, нирки не працювали, а монітор біля ліжка був чорним – без пульсу та сатурації, лише з температурою тіла близько 33 градусів. Тоді ж лікарі різко змінили риторику й попередили, що Ігор Мелай може не дожити до ранку. У першу ж добу з грудної клітини пацієнта відкачали п’ять літрів рідини.

"Ми підписали згоду на одне – нам зробили інше"

Головне питання цієї історії – чому стан чоловіка Ольги Мелай різко погіршився після планової "малоінвазивної процедури"? Відповідь криється у медичній документації – як випливає з внутрішньолікарняних документів, замість погодженої внутрішньовенної анестезії, до пацієнта застосували інгаляційну та внутрішньовенну анестезію із штучною вентиляцією легень.

Рецензія від клініки "Одрекс", у якій зазначено, що проведення складного типу анестезії було запланованим, документ редакції УНН надала Ольга Мелай

Згоди на такий вид анестезії, наголошує Ольга Мелай, ані вона, ані її чоловік не давали. Це підтверджується і платіжними документами: пацієнт оплачував значно простіший анестезіологічний супровід – без загального наркозу та ШВЛ.

Водночас у медичних рецензіях, складених уже після смерті пацієнта, саме цей складний і ризикований вид анестезії подається як нібито запланований і погоджений, що, за словами вдови, прямо суперечить підписаним згодам і фінансовим документам.

Ольга Мелай – овдовіла після лікування чоловіка в клініці "Одрекс"

Планове втручання, яке заднім числом назвали "невідкладним"

Окрім питання анестезії, у рецензіях клініки операцію подано як невідкладну допомогу. Проте, як стверджує Ольга Мелай, реальні обставини лікування свідчать про інше – операція була плановою.

Про це, за словами Ольги Мелай, свідчить одразу кілька обставин: у день операції пацієнту проводили передопераційні аналізи, самого плеврального порту не було в наявності в клініці, його замовляли під конкретну дату, а саме встановлення мало допоміжний, а не життєво необхідний характер. На переконання вдови, це прямо суперечить версії про невідкладну операцію, яка з’явилася у внутрішніх рецензіях клініки вже після смерті пацієнта.

Порт для хіміотерапії

"Післяопераційний період без ускладнень"

Ще одна суттєва розбіжність стосується опису післяопераційного стану пацієнта. У рецензіях клініки зазначено, що післяопераційний період перебігав для пацієнта нібито без ускладнень.

Фактично ж, за словами Ольги Мелай, після операції її чоловік три доби перебував на штучній вентиляції легень, у нього відмовили нирки, а для підтримки життєвих функцій застосовувалися вазопресорні та інші реанімаційні препарати. Водночас ці критичні ускладнення або взагалі не зафіксовані в медичній документації, або зведені до загальних формулювань.

Остаточний шок, за словами Ольги Мелай, настав після отримання виписного епікризу. У документі, який мав би детально зафіксувати перебіг лікування, операція, яка, на переконання вдови, стала фатальною для її чоловіка, описана одним рядком: "Встановлено плевральний порт" – без дати проведення, без імен лікарів-виконавців і без будь-якого опису наслідків.

Зупинка серця

Окрім того, Ольга Мелай переконана: під час операції у її чоловіка була зупинка серця. І цей факт, на її думку, "Одрекс" приховав і від родини, і від суду. На це, за її словами, вказує тривале перебування чоловіка в операційній, критичний стан одразу після втручання, показники моніторів у реанімації та різка зміна прогнозів лікарів. Водночас у жодному з офіційних документів клініки серцеві ускладнення не згадуються.

Хіміотерапія після реанімації

Після трьох діб у реанімації стан Ігоря Мелай почав повільно стабілізуватися. Саме в цей момент, стверджує вдова, клініка вирішила продовжити курс хіміотерапії, попри нещодавній критичний стан. Після чергового введення препаратів стан чоловіка різко погіршився, а згодом клініка відмовилася від подальшого лікування. Пацієнт помер.

"Шанс на ремісію був. Але ця "маленька операція" знищила всі старання",– каже Ольга Мелай.

Таким чином, виписний епікриз, який родина отримала на руки після лікування, та внутрішні рецензії клініки, складені вже після смерті пацієнта, містять різні й подекуди взаємовиключні описи одних і тих самих подій. За словами Ольги Мелай, така розбіжність у фіксації ключових етапів лікування може свідчити про підробку медичної документації клінікою "Одрекс" та спроби приховати реальність.

Рецензії "своїх для своїх"

Окремий масив документів, які викликають запитання у вдови – це рецензії та протокол медичної ради Odrex, датовані жовтнем 2025 року, тобто вже після смерті пацієнта. У цих документах клініка робить висновок, що медична допомога надавалася відповідно до клінічних протоколів, а всі зафіксовані недоліки зводяться до "незначних помилок оформлення".

Документ редакції УНН надала Ольга Мелай

Водночас саме в цих рецензіях з’являються ключові формулювання, яких немає у виписному епікризі, виданому родині: деталі анестезії, трактування операції як невідкладної та твердження про відсутність ускладнень. За словами Ольги Мелай, це створює враження, що повна версія подій була сформульована заднім числом – уже після смерті її чоловіка і початку юридичних процесів.

Окремо вдова звертає увагу на те, що всі рецензії підписані лікарями, які перебували або перебувають у професійній взаємодії з клінікою "Одрекс". На її переконання, це ставить під сумнів незалежність оцінок і перетворює рецензії не на об’єктивний аналіз лікування, а на виправдання дій клініки.

Замість висновку

За весь період лікування родина Мелай заплатила клініці понад 2,5 мільйона гривень, однак для вдови це питання давно перестало бути фінансовим. Ідеться про рішення, ухвалені без згоди пацієнта, про втручання, яке з планового перетворилося на фатальне, і про медичну документацію, у якій ключові етапи лікування або зникають, або змінюються так, аби це було вигідно саме клініці "Одрекс".

Наразі історія родини Мелай – предмет кримінального провадження. За даними УНН, кримінальне провадження № 42025163030000200 було відкрито за заявою Ольги Мелай, щодо нав’язаної лікарями клініки операції та зайвих, на її думку, плевральних пункцій, після яких її чоловік помер. Провадження також розслідується за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Сьогодні Ольга Мелай намагається довести в судах те, що, за її словами, так і не було чесно зафіксовано в медичних документах: що смерть її чоловіка була не неминучим наслідком хвороби, а результатом рішень "Одрекс", які так і не отримали належної правової та медичної оцінки.