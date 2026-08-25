Не только по москве: США попросили Украину не наносить удары по петербургу и северным регионам рф в ближайшие дни — СМИ

Администрация президента США Дональда Трампа на прошлой неделе попросила Украину воздержаться от ударов дальнобойными ракетами и беспилотниками по москве, санкт-петербургу и северным регионам россии в течение нескольких дней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на корреспондента Financial Times Кристофера Миллера.

Детали

По данным Миллера, который ссылается на источники, осведомленные о запросе, представители администрации Трампа на прошлой неделе обратились к Киеву с просьбой не наносить удары по москве, санкт-петербургу и северным регионам россии в понедельник, вторник и среду. Речь шла об ударах с применением украинских дальнобойных ракет и беспилотников.

Причиной такой просьбы, по информации FT, были планы США отправить в москву самолет с высокопоставленным американским чиновником.

"Украина согласилась, сообщили источники", – отметил Миллер.

Журналист также обратил внимание, что 25 августа в москве приземлился военно-транспортный самолет ВВС США C-17. Однако в настоящее время официальных сообщений Вашингтона или Киева по поводу такой просьбы, а также информации о том, кто именно из американских высокопоставленных чиновников мог прибыть в российскую столицу, нет.

Напомним

Как сообщал УНН, США попросили Украину не наносить удары по москве во время визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.