США попросили Україну не бити по москві під час візиту директора ЦРУ Джона Раткліффа - ЗМІ

Директор ЦРУ Джон Раткліфф прибув до москви для переговорів з російськими офіційними особами. Перед поїздкою США повідомили Україну про те, що до москви прямує високопоставлена ​​делегація, і попросили її призупинити удари до від'їзду. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, передає УНН.

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Видання зауважує, що це перша поїздка Раткліффа до москви з моменту його вступу на посаду та візит на найвищому рівні представника адміністрації Трампа до росії з січня.

Перед поїздкою Раткліффа США повідомили Україну про те, що до москви прямує високопоставлена ​​делегація, і попросили її призупинити удари до від'їзду, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією.

Нагадаємо

У вівторок Раткліфф вилетів із Риги (Латвія) до москви літаком C-17 ВПС США. ЦРУ не відповіло на численні запити щодо коментарів.