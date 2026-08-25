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США попросили Україну не бити по москві під час візиту директора ЦРУ Джона Раткліффа - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1386 перегляди

Джон Раткліфф уперше від початку каденції прибув до москви на переговори. США попросили Україну призупинити удари до його від’їзду.

США попросили Україну не бити по москві під час візиту директора ЦРУ Джона Раткліффа - ЗМІ

Директор ЦРУ Джон Раткліфф прибув до москви для переговорів з російськими офіційними особами. Перед поїздкою США повідомили Україну про те, що до москви прямує високопоставлена ​​делегація, і попросили її призупинити удари до від'їзду. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що це перша поїздка Раткліффа до москви з моменту його вступу на посаду та візит на найвищому рівні представника адміністрації Трампа до росії з січня.

Перед поїздкою Раткліффа США повідомили Україну про те, що до москви прямує високопоставлена ​​делегація, і попросили її призупинити удари до від'їзду, згідно з джерелом, знайомим із ситуацією.

Нагадаємо

У вівторок Раткліфф вилетів із Риги (Латвія) до москви літаком C-17 ВПС США. ЦРУ не відповіло на численні запити щодо коментарів.

Антоніна Туманова

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