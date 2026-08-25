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Директор ЦРУ Джон Реткліфф вирушив до москви на борту C-17

Київ • УНН

 • 1012 перегляди

Директор ЦРУ Джон Реткліфф вирушив до росії для зустрічей у москві.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф вирушив до москви на борту C-17

До рф на борту C-17 вирушив директор ЦРУ Джон Реткліфф для зустрічей у москві. Про це із посиланням на джерела повідомляє CBSNews, передає УНН.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф сьогодні вирушив до росії на борту C-17 для зустрічей у москві 

- повідомила журналістка Дженніфер Джейкобс.

Нагадаємо

У рф зафіксували приземлення у московському аеропорту "Внуково" літака ВПС США.

За даними FlightRadar, вранці 25 серпня військовий Boeing C-17 Globemaster III з бортовим номером RCH4555 вилетів із Риги та приземлився у Внуково.

У Ригу літак прилетів з американського міста Кемп-Спрінгс, де розташована авіабаза Ендрюс — там базується літак президента США Air Force One.

Як зазначається, борти типу С-17 використовують для дипломатичних та урядових перевезень. Вперше з 2017 року, як вказано, такий літак прилетів до москви. Також вказується, що востаннє спецборт із США прилітав до росії півтора роки тому, коли відбувся обмін ув'язненими Фогеля та Винника.

Антоніна Туманова

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