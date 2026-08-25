Директор ЦРУ Джон Реткліфф вирушив до москви на борту C-17

До рф на борту C-17 вирушив директор ЦРУ Джон Реткліфф для зустрічей у москві. Про це із посиланням на джерела повідомляє CBSNews, передає УНН.

Директор ЦРУ Джон Реткліфф сьогодні вирушив до росії на борту C-17 для зустрічей у москві - повідомила журналістка Дженніфер Джейкобс.

Нагадаємо

У рф зафіксували приземлення у московському аеропорту "Внуково" літака ВПС США.

За даними FlightRadar, вранці 25 серпня військовий Boeing C-17 Globemaster III з бортовим номером RCH4555 вилетів із Риги та приземлився у Внуково.

У Ригу літак прилетів з американського міста Кемп-Спрінгс, де розташована авіабаза Ендрюс — там базується літак президента США Air Force One.

Як зазначається, борти типу С-17 використовують для дипломатичних та урядових перевезень. Вперше з 2017 року, як вказано, такий літак прилетів до москви. Також вказується, що востаннє спецборт із США прилітав до росії півтора роки тому, коли відбувся обмін ув'язненими Фогеля та Винника.