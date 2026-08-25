У рф заявили про приземлення військового літака США у москві
Київ • УНН
Boeing C-17 ВПС США вилетів із Риги та сів у московському «Внуково». Літак прибув із бази Ендрюс, де базується Air Force One.
У рф фіксують приземлення у московському аеропорту "Внуково" літака ВПС США, про що повідомили росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.
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За даними FlightRadar, вранці 25 серпня військовий Boeing C-17 Globemaster III з бортовим номером RCH4555 вилетів із Риги та приземлився у Внуково.
У Ригу літак прилетів з американського міста Кемп-Спрінгс, де розташована авіабаза Ендрюс — там базується літак президента США Air Force One.
Як зазначається, борти типу С-17 використовують для дипломатичних та урядових перевезень. Вперше з 2017 року, як вказано, такий літак прилетів до москви. Також вказується, що востаннє спецборт із США прилітав до росії півтора роки тому, коли відбувся обмін ув'язненими Фогеля та Винника.
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