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У рф заявили про приземлення військового літака США у москві

Київ • УНН

 • 1692 перегляди

Boeing C-17 ВПС США вилетів із Риги та сів у московському «Внуково». Літак прибув із бази Ендрюс, де базується Air Force One.

У рф заявили про приземлення військового літака США у москві

У рф фіксують приземлення у московському аеропорту "Внуково" літака ВПС США, про що повідомили росЗМІ та телеграм-канали, пише УНН.

Деталі

За даними FlightRadar, вранці 25 серпня військовий Boeing C-17 Globemaster III з бортовим номером RCH4555 вилетів із Риги та приземлився у Внуково.

У Ригу літак прилетів з американського міста Кемп-Спрінгс, де розташована авіабаза Ендрюс — там базується літак президента США Air Force One.

Як зазначається, борти типу С-17 використовують для дипломатичних та урядових перевезень. Вперше з 2017 року, як вказано, такий літак прилетів до москви. Також вказується, що востаннє спецборт із США прилітав до росії півтора роки тому, коли відбувся обмін ув'язненими Фогеля та Винника.

Навколо москви заборонили польоти легких літаків та цивільних дронів - росавіація17.06.26, 18:01 • 3155 переглядiв

Юлія Шрамко

Світ
Air Force One
Рига
Повітряні сили США