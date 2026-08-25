В рф заявили о приземлении военного самолёта США в москве
Киев • УНН
Boeing C-17 ВВС США вылетел из Риги и приземлился в московском «Внуково». Самолёт прибыл с базы Эндрюс, где базируется Air Force One.
В рф зафиксировали приземление в московском аэропорту "Внуково" самолёта ВВС США, о чём сообщили российские СМИ и телеграм-каналы, пишет УНН.
Детали
По данным FlightRadar, утром 25 августа военный Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 вылетел из Риги и приземлился во Внуково.
В Ригу самолёт прилетел из американского города Кэмп-Спрингс, где расположена авиабаза Эндрюс — там базируется самолёт президента США Air Force One.
Как отмечается, борта типа C-17 используют для дипломатических и правительственных перевозок. Впервые с 2017 года, как указано, такой самолёт прилетел в москву. Также указывается, что в последний раз спецборт из США прилетал в россию полтора года назад, когда состоялся обмен заключёнными Фогеля и Винника.
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