Вокруг москвы запретили полеты легких самолетов и гражданских дронов — Росавиация

росавиация по требованию минобороны рф запретила полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников на высоте до 5,2 километра в нескольких регионах Центральной россии, а также над москвой. Об этом сообщает росавиация, передает УНН.

По представлению министерства обороны россии, Главный центр Единой системы управления воздушным движением установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации - говорится в сообщении.

Действие временного режима ограничивает использование воздушного пространства над москвой, большей частью московской области и частично над рязанской, тульской, калужской, тверской, ярославской и владимирской областями.

Временный режим будет действовать с 20 июня 2026 года до отдельного уведомления. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Регулярные и чартерные рейсы будут продолжать выполняться по маршрутам в/из аэропортов согласно расписанию - заявили в росавиации.

Напомним

В иркутской области рф произошла авария самолета Ту-22М3 при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полета.