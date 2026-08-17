Иран объявил награду в размере 30 тысяч долларов за убийство или захват американского военнослужащего

Главнокомандующий иранской армии Амир Хатами объявил вознаграждение в размере $30 тысяч за убийство или захват американского военнослужащего. Об этом сообщают иранские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам Хатами, деньги будут выплачивать тем, кто ликвидирует или захватит американского военнослужащего и передаст его иранским властям.

Любой человек, который убьет американского военнослужащего из числа агрессоров, получит вознаграждение в размере $30 тысяч или 5 миллиардов томанов - заявил Хатами.

Он также отметил, что аналогичное вознаграждение предусмотрено за захват американского военнослужащего и его передачу иранским властям. Заявление прозвучало на фоне обострения противостояния между Ираном и США.

Иран призвал Трампа «признать поражение» и отказался открывать Ормузский пролив