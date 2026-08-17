Иран объявил награду в размере 30 тысяч долларов за убийство или захват американского военнослужащего

$44.7051.55
ukenru
04:21 • 192 просмотра
В возрасте 36 лет умерла актриса Хайден Панеттьери, бывшая невеста Владимира Кличко
16 августа, 18:07 • 23073 просмотра
"Пожалуй, мой последний год в футболе" — Роналду сделал заявление о завершении карьеры
16 августа, 15:22 • 27830 просмотра
В Одессе сняли мешки с песком с памятника Дюку де РишельёPhotoVideo
16 августа, 14:39 • 40319 просмотра
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?
16 августа, 14:09 • 20591 просмотра
Украинка Онофрийчук завоевала золото на ЧМ по художественной гимнастике
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 45053 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
16 августа, 12:10 • 25867 просмотра
Зеленский не внес представление на министров обороны и иностранных дел - нардеп
16 августа, 10:48 • 29150 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода, производящего топливо для «Смерчей» и «Торнадо»
Эксклюзив
16 августа, 10:08 • 22812 просмотра
Коридор затмений набирает силу: почему 20–23 августа могут стать поворотными днями
Эксклюзив
16 августа, 08:57 • 19425 просмотра
Адаптация первоклассников к школе: детский психолог объяснила, как справляться с трудностями
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3м/с
53%
743мм
Популярные новости
Кушнер встретился с лидером ХАМАС по вопросу дорожной карты Газы, следующая встреча — с Нетаньяху16 августа, 18:24 • 5674 просмотра
Стрельба в парке Кентукки: один человек погиб, четверо ранены, среди них двое детей16 августа, 18:39 • 4394 просмотра
Прах Коновальца временно перезахоронят на военном мемориальном кладбище, а позднее — в пантеоне16 августа, 18:51 • 5162 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году23:00 • 10183 просмотра
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома01:05 • 4456 просмотра
публикации
Украина вывела из строя 7 из 10 крупнейших логистических центров Wildberries: есть ли у России возможность спасти маркетплейс?16 августа, 14:39 • 40320 просмотра
Кто окажется в эпицентре событий, а кого захватят чувства? Гороскоп для всех знаков Зодиака на 17–23 августа
Эксклюзив
16 августа, 12:57 • 45053 просмотра
Остановить «Рассвет»: как поражение завода «Прогресс» влияет на космическую программу рф PhotoVideo
Эксклюзив
15 августа, 14:03 • 98015 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 15 августа, 09:31 • 80670 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина15 августа, 07:20 • 72855 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Барт Де Вевер
Андрей Сибига
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Сектор Газа
Реклама
УНН Lite
Роналду и Джорджина Родригес объяснили, почему сыграли свадьбу в гостиной своего дома01:05 • 4674 просмотра
Кортни Лав рассказала, что врачи прогнозировали ей смерть в 2019 году23:00 • 10289 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video15 августа, 06:00 • 51514 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 88667 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 83494 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Instagram
Facebook

Иран объявил награду в размере 30 тысяч долларов за убийство или захват американского военнослужащего

Киев • УНН

 • 1686 просмотра

Главнокомандующий иранской армией Амир Хатами объявил награду в размере 30 тысяч долларов за убийство или захват американского военнослужащего. Деньги выплатят тем, кто ликвидирует или передаст военнослужащего иранским властям.

Иран объявил награду в размере 30 тысяч долларов за убийство или захват американского военнослужащего

Главнокомандующий иранской армии Амир Хатами объявил вознаграждение в размере $30 тысяч за убийство или захват американского военнослужащего. Об этом сообщают иранские СМИ, пишет УНН.

Детали

По словам Хатами, деньги будут выплачивать тем, кто ликвидирует или захватит американского военнослужащего и передаст его иранским властям.

Любой человек, который убьет американского военнослужащего из числа агрессоров, получит вознаграждение в размере $30 тысяч или 5 миллиардов томанов

- заявил Хатами.

Он также отметил, что аналогичное вознаграждение предусмотрено за захват американского военнослужащего и его передачу иранским властям. Заявление прозвучало на фоне обострения противостояния между Ираном и США.

Иран призвал Трампа «признать поражение» и отказался открывать Ормузский пролив15.08.26, 22:20 • 4994 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира