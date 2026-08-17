Иран объявил награду в размере 30 тысяч долларов за убийство или захват американского военнослужащего
Киев • УНН
Главнокомандующий иранской армией Амир Хатами объявил награду в размере 30 тысяч долларов за убийство или захват американского военнослужащего. Деньги выплатят тем, кто ликвидирует или передаст военнослужащего иранским властям.
Главнокомандующий иранской армии Амир Хатами объявил вознаграждение в размере $30 тысяч за убийство или захват американского военнослужащего. Об этом сообщают иранские СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам Хатами, деньги будут выплачивать тем, кто ликвидирует или захватит американского военнослужащего и передаст его иранским властям.
Любой человек, который убьет американского военнослужащего из числа агрессоров, получит вознаграждение в размере $30 тысяч или 5 миллиардов томанов
Он также отметил, что аналогичное вознаграждение предусмотрено за захват американского военнослужащего и его передачу иранским властям. Заявление прозвучало на фоне обострения противостояния между Ираном и США.
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